Белгородский суд рассмотрит дело экс-сотрудницы местного управления казначейства
Управление СКР по Белгородской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя одного из отделов управления Федерального казначейства по региону. Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) и получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Об этом сообщили в УФСБ России по региону. В прокуратуре уточнили, что материалы передадут в Новооскольский райсуд.
По версии следствия, главе крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ), расположенного в Чернянском округе, была выделена субсидия в размере 28 млн руб. на строительство тепличного комплекса и приобретение оборудования.
В 2023 году глава КФХ, находясь в преступном сговоре с руководителем строительной организации, предоставила в один из отделов регионального управления казначейства заведомо ложные сведения о произведенных работах. Достоверно зная, что часть работ, отраженных в отчетных документах, не выполнялась, бывший руководитель отдела из корыстной заинтересованности перевела с казначейского счета КФХ на счет строительной организации 11 млн руб. За эти действия она получила от главы хозяйства взятку в размере 450 тыс. руб.
В отношении главы КФХ и руководителя строительной организации уже вынесены обвинительные приговоры. По сведениям источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет о Нине Пахомовой и Николае Кашибадзе, который, по данным Rusprofile, владеет тремя белгородскими фирмами: ООО «Никастройальянс» (строительство жилых и нежилых зданий), ООО «Нса31» (аналогичный вид деятельности) и «Никастройальянс плюс» (торговля стройматериалами). Первый приговор им вынес Свердловский райсуд Белгорода. Апелляционным определением Белгородского областного суда они признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). С учетом признания вины, активного сотрудничества со следствием и частичного возмещения ущерба главе хозяйства назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, руководителю строительной организации — в виде двух лет колонии общего режима.