Белгородский суд рассмотрит дело экс-сотрудницы местного управления казначейства

В отношении главы КФХ и руководителя строительной организации уже вынесены обвинительные приговоры. По сведениям источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет о Нине Пахомовой и Николае Кашибадзе, который, по данным Rusprofile, владеет тремя белгородскими фирмами: ООО «Никастройальянс» (строительство жилых и нежилых зданий), ООО «Нса31» (аналогичный вид деятельности) и «Никастройальянс плюс» (торговля стройматериалами). Первый приговор им вынес Свердловский райсуд Белгорода. Апелляционным определением Белгородского областного суда они признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). С учетом признания вины, активного сотрудничества со следствием и частичного возмещения ущерба главе хозяйства назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, руководителю строительной организации — в виде двух лет колонии общего режима.