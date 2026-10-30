В областной больнице Ульяновска за один день спасли двух пациентов с разрывом аневризмы

По сообщению ведомства, в нейрохирургическое отделение Ульяновской областной клинической больницы в экстренном порядке поступили двое мужчин — 41 и 23 лет. Оба — с сильнейшей головной болью, которая оказалась симптомом аневризмы сосудов головного мозга. Транспортировка в другой регион была смертельно опасна. Ульяновские нейрохирурги приняли решение провести срочную операцию в больнице. В минздраве отмечают, что была проведена сложнейшая эндоваскулярная эмболизация (при которой просвет артерии или вены искусственно закупоривают специальным материалом — эмболом, чтобы выключить патологически измененный участок сосудистого русла из кровотока). Операция проводилась микроспиралями без единого разреза. В минздраве подчеркивают, что помощь в выполнении обеих операций оказал специалист из Тольятти.