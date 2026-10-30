В Крыму и Севастополе количество застройщиков за три года почти удвоилось

В Крыму и Севастополе количество компаний, строящих объекты в рамках Федерального закона №214-ФЗ, за три года выросло в 1,9 раза. Если, по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), на июль 2023 года на полуострове работало 55 таких организаций, то в сентябре 2026 года — 104, в том числе 71 компания, строящая только жилье (37 в 2023 году). Об этом «Ъ-Кубань» рассказала директор по исследованиям консалтинговой компании Macon Ольга Змиевская.