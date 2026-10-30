В Крыму и Севастополе количество застройщиков за три года почти удвоилось
В Крыму и Севастополе количество компаний, строящих объекты в рамках Федерального закона №214-ФЗ, за три года выросло в 1,9 раза. Если, по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), на июль 2023 года на полуострове работало 55 таких организаций, то в сентябре 2026 года — 104, в том числе 71 компания, строящая только жилье (37 в 2023 году). Об этом «Ъ-Кубань» рассказала директор по исследованиям консалтинговой компании Macon Ольга Змиевская.
В Краснодарском крае, по данным ЕИСЖС на сентябрь 2026 года, объекты в рамках Федерального закона №214-ФЗ строят 97 компаний, из которых 59 — только жилье. Общее количество застройщиков за три года сократилось на одну компанию, а тех, кто строит только жилье,— на 25,3% (на 20 организаций).
«В Краснодарском крае общее число игроков за последние три года практически не изменилось. Этот рынок крупный, устоявшийся, новые игроки сюда выходят редко ввиду сильной конкуренции, но и старые стремятся сохранить свое присутствие. При этом интересна тенденция ухода части компаний из сегмента жилья в сегмент апарт-отелей, который последние три года демонстрировал активный рост. Девелоперская активность в Крыму в 2023–2025 годах интенсивно росла, что нашло отражение в удвоении числа застройщиков»,— прокомментировала Ольга Змиевская.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Крыму и Севастополе продажи апартаментов в январе—июле 2026 года сократились на 39%, а цена квадратного метра в сделках снизилась на 6% год к году. По словам экспертов, недвижимость полуострова продолжает дорожать, но фокус внимания покупателя смещается к более бюджетным проектам. Средняя стоимость квадратного метра в сделках на первичном рынке жилья в январе—июле 2026 года в Крыму составила 203 тыс. руб., что на 5% ниже аналогичного показателя прошлого года. В Севастополе, напротив, цена выросла на 11% — в среднем до 200 тыс. руб.
О том, как технологии меняют строительную отрасль Кубани, Крыма и Севастополя, читайте в материале «Цифровая эволюция».