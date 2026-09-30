Рост на паузе

Стоимость квадратного метра жилья в заключенных в январе—июле 2026 года сделках в Республике Крым снизилась на 5%, а в Севастополе выросла на 11%. Эксперты говорят, что в некоторых локациях квадратный метр продолжает дорожать, но темп роста замедлился в связи с сокращением спроса. Восстановление рынка жилой недвижимости на полуострове начнется в 2027 году, прогнозируют аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За семь месяцев 2026 года в новостройках Крыма продано 3,8 тыс. квартир

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ За семь месяцев 2026 года в новостройках Крыма продано 3,8 тыс. квартир

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Средняя стоимость квадратного метра в сделках на первичном рынке жилья в январе—июле 2026 года в Крыму составила 203 тыс. руб., что на 5% ниже аналогичного показателя прошлого года. В Севастополе, напротив, цена выросла на 11% — в среднем до 200 тыс. руб. Об этом Guide рассказала директор по исследованиям консалтинговой компании Macon Ольга Змиевская со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

«Динамика цен остановилась в наиболее дорогих локациях южного берега, тогда как в остальных городах рост пока сохраняется, хотя его темп сильно замедлился на фоне падения спроса»,— уточняет эксперт.

По данным ЕИСЖС, за семь месяцев 2026 года в Республике Крым продано 3,8 тыс. квартир в новостройках, что сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года. В Севастополе реализовано почти 400 квартир за этот же период, спрос снизился на 5% относительно января—июля 2025 года.

«Если в течение семи месяцев 2025 года спрос был относительно стабилен, то в 2026 году количество сделок с каждым месяцем сокращалось. Пик в январе был связан с ожиданием изменений в условиях семейной программы, когда население попыталось "запрыгнуть в последний вагон". В последующем на падении покупательской активности сказались действительно ужесточившиеся условия по семейной ипотеке, высокие ставки по рыночной ипотеке и откладывание покупки в ожидании их последующего снижения, обострение политической обстановки»,— прокомментировала Ольга Змиевская.

По словам коммерческого директора ГК «ИнтерСтрой» (основной портфель проектов сосредоточен в Крыму и Севастополе) Людмилы Мендрух, в 2026 году поведение покупателя трансформировалось: он стал гораздо рациональнее и пристальнее оценивать ключевые параметры — от цены и характеристик проекта до локации и потенциала роста стоимости.

«Мы фиксируем спрос на качественные проекты, при этом покупатель демонстрирует возросшую избирательность. Существенное влияние на рыночную динамику оказало снижение доступности финансовых инструментов — в частности, ипотечного кредитования. Это ощутимо скорректировало покупательскую активность»,— констатирует эксперт.

От квадратного метра к качеству жизни

Ключевой тренд на рынке жилья Крымского полуострова — более предметный выбор недвижимости под конкретную задачу, утверждает заместитель директора по строительству «ЮгДрагСтрой» Даниэль Рашоев. «Для постоянного проживания важны работа, школы, транспорт и повседневные сервисы. Для второго жилья и сдачи в аренду — привлекательность локации, расходы на содержание, сезонность и качество управления. Показательно, что, по опубликованным данным Macon за первое полугодие 2026 года, на стандарт- и комфорт-класс пришлось 79% сделок с квартирами, а около 40% таких сделок — на Симферополь и его пригороды. Это подтверждает значимость массового жилья и столичной агломерации для рынка полуострова»,— считает эксперт.

При этом требования к организации комфорта растут. По словам Даниэля Рашоева, архитектуру, планировки, входные группы и двор необходимо проектировать как единое пространство повседневной жизни. В планировках важны удобная расстановка мебели, места хранения, естественный свет и возможность разделить общую и приватную зоны. В интерьерах общественных пространств — долговечные материалы, понятная навигация и освещение. «Красивое решение должно оставаться удобным в эксплуатации»,— подчеркивает эксперт.

Главный тренд — переход от покупки квадратных метров к покупке качества жизни и ликвидного актива, подтверждает Людмила Мендрух. Наибольшим спросом, по ее оценке, пользуются проекты в локациях с развитой или создаваемой инфраструктурой. В квартирах востребованы функциональные планировки, кухни-гостиные, мастер-спальни, места для хранения, террасы и видовые характеристики.

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«То, что несколько лет назад было конкурентным преимуществом — дизайнерские входные группы, закрытые дворы, качественное благоустройство,— сегодня становится стандартом рынка. Покупателю нужны не просто большие площади, а рационально организованное пространство, которое можно адаптировать под разные сценарии жизни»,— говорит Людмила Мендрух.

Что касается географии покупателей жилья на полуострове, то большинство из них — жители Крыма и Севастополя. Например, в «Жигулиной Роще» ГК «Эндемос» (ранее — ГК «СДК») (по данным ЕРЗ.рф на 1 сентября 2026 года, компания занимает первое место среди застройщиков региона по накопленному объему ввода жилья и входит в топ-100 девелоперов России) около 95% покупателей — крымчане. «Основная мотивация — улучшение жилищных условий»,— поясняет Тимур Власенко, соучредитель ГК «Эндемос».

Развитие должно быть комплексным

Даниэль Рашоев среди сдерживающих развитие рынка недвижимости на полуострове факторов выделяет дорогие кредиты и неопределенность, связанную с безопасностью и логистическими сложностями. «Стоимость кредита влияет одновременно на возможности покупателя и экономику строительства»,— уточняет эксперт.

Для Крыма особенно важен вопрос комплексного развития территорий, считает Тимур Власенко. «Новый объем жилья должен сопровождаться созданием дорог, инженерных сетей, школ, детских садов, медицинской, спортивной и общественной инфраструктуры. На наш взгляд, одним из решений может быть дальнейшее развитие механизмов государственно-частного партнерства и комплексного освоения территорий, когда девелопер, регион и муниципалитет заранее синхронизируют строительство жилья и необходимой инфраструктуры»,— отмечает соучредитель ГК «Эндемос». Он считает, что конкуренция будет постепенно смещаться из плоскости количества предложения в плоскость качества продукта.

«Крым уже проходил через разные периоды нестабильности, и рынок каждый раз адаптировался к новым условиям. Поэтому мы смотрим на текущие ограничения как на факторы, которые необходимо учитывать при планировании проектов, сроков и продуктовой стратегии. В ближайшие годы, на наш взгляд, выиграют проекты, которые способны предложить человеку понятный и качественный сценарий жизни, отдыха или инвестирования»,— подчеркивает эксперт.

Рынок с потенциалом

Сегмент жилья в Крыму, по оценкам Macon, обладает высоким потенциалом для развития. «В регионе имеет место значительный накопленный спрос на улучшение жилищных условий и обновление жилого фонда. Дополнительный платежеспособный спрос формируют отдыхающие и мигранты. Замедление спроса сейчас — общероссийская тенденция, связанная с высокими рыночными ставками по ипотеке и ожиданием их снижения в ближайшие годы. Обостряет ситуацию политическая обстановка»,— объясняет Ольга Змиевская.

Она добавляет, что в 2026 году также скажется провальный туристический сезон в Крыму, который отразился на уровне доходов населения и, соответственно, платежеспособном спросе. «Мы ожидаем падения числа сделок по итогам 2026 года на 25–30% по сравнению с 2025 годом. Последующий спрос на жилье будет зависеть прежде всего от уровня ставок, второй значимый фактор — политическая обстановка. Наиболее вероятно, заметное восстановление начнется только в 2027 году»,— прогнозирует эксперт.

Маргарита Синкевич