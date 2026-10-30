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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Урал

С пилота «Уральских авиалиний», посадившего самолет в поле, требуют 171 млн

Бывший пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов, который экстренно посадил самолет в поле Новосибирской области в 2023 году, заявил, что сумма материальных претензий к нему увеличилась со 118 млн до более чем 171 млн руб. Об этом сообщает РИА Новости.

Влад Некрасов / Коммерсантъ

По словам Белова, около 127,1 млн руб. из общей суммы приходится на поврежденные детали самолета: элементы шасси, лопасть вентилятора, четыре тормоза и внутренние закрылки. Еще 44,3 млн руб. начислены за уборку снега, охрану самолета, установку забора, выплаты пассажирам, командировочные расходы и аренду поля.
«Нет, конечно, откуда у меня такие деньги»,— ответил собеседник агентства на вопрос, сможет ли он выплатить эту сумму, если суд примет сторону следствия.
При этом в «Уральских авиалиниях» агентству сообщили, что не имеют имущественных претензий к бывшему сотруднику и не предъявляли ему исковых требований в рамках уголовного дела. «Ущерб возмещен страховыми компаниями, а предоставление сведений в рамках расследования не означает предъявления финансовых или имущественных претензий к пилоту»,— пояснили агентству в пресс-службе перевозчика.
Напомним, Сергея Белова обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). По материалам СКР, командир воздушного судна якобы принял ряд ошибочных решений при выполнении рейса Сочи — Омск в сентябре 2023 года. После возникновения технической неисправности, которая, как считает следствие, не препятствовала посадке в аэропорту назначения, он направил самолет в Новосибирск. Расчеты остатка топлива оказались ошибочными, и лайнер совершил аварийную посадку в поле. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. Никто не пострадал.
В августе 2026 года Восьмой кассационный суд общей юрисдикции вновь вернул уголовное дело Сергея Белова прокурору для устранения нарушений. До этого, в ноябре 2025 года, такое решение уже принимал Центральный районный суд Омска.
Полина Бабинцева