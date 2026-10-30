С пилота «Уральских авиалиний», посадившего самолет в поле, требуют 171 млн

При этом в «Уральских авиалиниях» агентству сообщили, что не имеют имущественных претензий к бывшему сотруднику и не предъявляли ему исковых требований в рамках уголовного дела. «Ущерб возмещен страховыми компаниями, а предоставление сведений в рамках расследования не означает предъявления финансовых или имущественных претензий к пилоту»,— пояснили агентству в пресс-службе перевозчика.