С пилота «Уральских авиалиний», посадившего самолет в поле, требуют 171 млн
Бывший пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов, который экстренно посадил самолет в поле Новосибирской области в 2023 году, заявил, что сумма материальных претензий к нему увеличилась со 118 млн до более чем 171 млн руб. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Белова, около 127,1 млн руб. из общей суммы приходится на поврежденные детали самолета: элементы шасси, лопасть вентилятора, четыре тормоза и внутренние закрылки. Еще 44,3 млн руб. начислены за уборку снега, охрану самолета, установку забора, выплаты пассажирам, командировочные расходы и аренду поля.
«Нет, конечно, откуда у меня такие деньги»,— ответил собеседник агентства на вопрос, сможет ли он выплатить эту сумму, если суд примет сторону следствия.
При этом в «Уральских авиалиниях» агентству сообщили, что не имеют имущественных претензий к бывшему сотруднику и не предъявляли ему исковых требований в рамках уголовного дела. «Ущерб возмещен страховыми компаниями, а предоставление сведений в рамках расследования не означает предъявления финансовых или имущественных претензий к пилоту»,— пояснили агентству в пресс-службе перевозчика.
Напомним, Сергея Белова обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). По материалам СКР, командир воздушного судна якобы принял ряд ошибочных решений при выполнении рейса Сочи — Омск в сентябре 2023 года. После возникновения технической неисправности, которая, как считает следствие, не препятствовала посадке в аэропорту назначения, он направил самолет в Новосибирск. Расчеты остатка топлива оказались ошибочными, и лайнер совершил аварийную посадку в поле. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. Никто не пострадал.
В августе 2026 года Восьмой кассационный суд общей юрисдикции вновь вернул уголовное дело Сергея Белова прокурору для устранения нарушений. До этого, в ноябре 2025 года, такое решение уже принимал Центральный районный суд Омска.