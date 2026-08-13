Дело о посадке самолета в поле под Новосибирском вновь вернули прокурору

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) вновь принял решение вернуть в прокуратуру дело пилота Сергея Белова для устранения нарушений. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Сергей Степаньянц. Сам авиатор, участвовавший в заседании по телемосту, поблагодарил коллег за поддержку.

Бывший пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов обвиняется следствием в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Командир воздушного судна, по материалам СКР, якобы принял ряд ошибочных решений при выполнении рейса Сочи — Омск в сентябре 2023 года. После возникновения технической неисправности, которая, как считает следствие, не препятствовала посадке в аэропорту назначения, он направил самолет в Новосибирск. Расчеты остатка топлива оказались ошибочными, и лайнер совершил аварийную посадку в поле. Жесткая посадка обошлась без жертв, медицинская помощь понадобилась только пятерым пассажирам. Действиями пилота, по версии следствия, авиакомпании причинен ущерб в размере более 118,9 млн руб. Обвинения Сергей Белов отрицает.

В ноябре 2025 года Центральный райсуд Омска вернул дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения. У судьи возникли вопросы к обвинительному заключению, которое, по ее мнению, составлено с нарушением закона. Надзорное ведомство обжаловало это решение в апелляционной и кассационной инстанциях, но безуспешно. В последующем это дело истребовал Верховный суд России. После изучения он направил дело в кассационный суд.

Илья Николаев