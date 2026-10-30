В Петербурге предложили платить новым участковым по 2 млн рублей

Получатель премии должен будет проработать в органах внутренних дел не менее пяти лет на должности участкового или старшего участкового уполномоченного полиции. Условие также распространяется на начальников и заместителей начальников подразделений участковых и подразделений по делам несовершеннолетних. Если сотрудник не отработает установленный срок, деньги придется вернуть.