В Петербурге предложили платить новым участковым по 2 млн рублей
В Петербурге планируют ввести единовременную премию в размере 2 млн руб. для граждан, которые впервые заключат контракт с МВД и поступят на службу участковыми. Проект документа с условиями выплаты опубликован на сайте Смольного, сообщает «Фонтанка».
На получение денег смогут рассчитывать граждане, впервые заключившие контракт для работы в районных подразделениях МВД Петербурга. Выплата не предусмотрена для выпускников ведомственных вузов. Список претендентов будет формировать ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Получатель премии должен будет проработать в органах внутренних дел не менее пяти лет на должности участкового или старшего участкового уполномоченного полиции. Условие также распространяется на начальников и заместителей начальников подразделений участковых и подразделений по делам несовершеннолетних. Если сотрудник не отработает установленный срок, деньги придется вернуть.
Премию планируют перечислять частями: первый миллион рублей выплатят после заключения контракта, последнюю часть — по истечении двух лет службы. Таким образом, для получения всей суммы сотруднику необходимо будет продолжить работу в полиции.
Начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин неоднократно обращал внимание на нехватку участковых в регионе. Весной 2026 года он говорил о проблеме во время отчета перед депутатами.