В Петербурге учредили спортивную премию «Невская Олимпия»
Комитет по физической культуре и спорту Петербурга учредил премию общественного признания «Невская Олимпия». Ее будут ежегодно присуждать спортсменам, тренерам, командам и организациям за выдающиеся заслуги в области физической культуры и спорта, получившие признание в городе. Наградой станет статуэтка, сообщается на сайте Смольного.
Конкурс предусмотрен в 14 основных номинациях, в том числе «Тренер года», «Спортсмен года», «Спортсменка года», «Команда года», «Спортивная организация года», «Событие года» и «Медиа-проект года». Также предусмотрены номинации «За волю к победе», «Спортивная слава Петербурга», «За преданность идеалам спорта» и «За сохранение исторической памяти». Ежегодно комиссия будет определять еще одну специальную номинацию.
Подать заявку смогут граждане России и представители организаций. Прием продлится 14 календарных дней после публикации объявления о конкурсе. Комитет должен размещать информацию о начале приема заявок, в том числе о способе их подачи, не позднее 25 ноября каждого года. Один претендент сможет заявиться только в одной номинации.
Отбор пройдет в два этапа. Сначала общественный совет при комитете проверит документы и выберет не более пяти претендентов в каждой номинации. Затем комиссия путем закрытого голосования определит лауреатов. В ее состав войдут представители Олимпийского совета Петербурга, олимпийские чемпионы Ленинграда и Петербурга, проживающие в городе чемпионы Олимпийских игр, а также председатель общественного совета при комитете.
Положение о премии утверждено распоряжением Комитета по физической культуре и спорту. В течение месяца ведомство должно утвердить положение о комиссии и ее состав.