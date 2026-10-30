В Петербурге учредили спортивную премию «Невская Олимпия»

Отбор пройдет в два этапа. Сначала общественный совет при комитете проверит документы и выберет не более пяти претендентов в каждой номинации. Затем комиссия путем закрытого голосования определит лауреатов. В ее состав войдут представители Олимпийского совета Петербурга, олимпийские чемпионы Ленинграда и Петербурга, проживающие в городе чемпионы Олимпийских игр, а также председатель общественного совета при комитете.