Дело журналистов Кошелева и Серового передали в суд Волгограда

По версии следствия, весной в правоохранительные органы обратилась главный врач одной из поликлиник. Она рассказала, что у нее требуют 15 тыс. единиц криптовалюты — около 1,3 млн руб. в пересчете на рубли. Обвиняемые, по данным СК, действовали группой лиц по предварительному сговору и использовали администрируемый ими анонимный Telegram-канал с аудиторией более 4 тыс. человек. Там они размещали ложные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию женщины и ее близких. Затем фигуранты вышли на связь с потерпевшей и потребовали деньги за прекращение публикаций, угрожая новыми материалами. В подтверждение своих возможностей они удалили одну из пяти публикаций.