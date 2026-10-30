Дело журналистов Кошелева и Серового передали в суд Волгограда
Их обвиняют в вымогательстве у главврача
Центральный районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело в отношении журналистов Виталия Кошелева и Алексея Серового. Их обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, а также в клевете, соединенной с обвинением в тяжком преступлении (п. «б» ч. 3 ст. 163, ч. 5 ст. 128.1 УК РФ), сообщили в СУ СКР по региону.
По версии следствия, весной в правоохранительные органы обратилась главный врач одной из поликлиник. Она рассказала, что у нее требуют 15 тыс. единиц криптовалюты — около 1,3 млн руб. в пересчете на рубли. Обвиняемые, по данным СК, действовали группой лиц по предварительному сговору и использовали администрируемый ими анонимный Telegram-канал с аудиторией более 4 тыс. человек. Там они размещали ложные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию женщины и ее близких. Затем фигуранты вышли на связь с потерпевшей и потребовали деньги за прекращение публикаций, угрожая новыми материалами. В подтверждение своих возможностей они удалили одну из пяти публикаций.
Ранее сообщалось, что журналисты распространяли информацию о якобы имеющейся у главврача поликлиники №28 Елены Титовой частной клинике в Грузии, где она принимает пациентов, и требовали 1,26 млн руб. за удаление этих сведений. Виталия Кошелева задержали 26 марта, 27 марта Центральный райсуд отправил его в СИЗО до 23 мая, позже меру пресечения изменили на домашний арест и продлевали в конце октября. На имущество журналистов стоимостью 6 млн руб. наложен арест.