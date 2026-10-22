В Волгограде журналисту Виталию Кошелеву продлили домашний арест
Вину в вымогательстве он отрицает
Центральный районный суд Волгограда продлил до 23 ноября меру пресечения журналисту Виталию Кошелеву, обвиняемому в вымогательстве 1,26 млн руб. у главного врача поликлиники № 28 Елены Титовой. Заседание проходило в закрытом режиме.
Господин Кошелев, ранее содержавшийся в СИЗО, с конца сентября находится под домашним арестом. В суд он явился с электронным браслетом и в сопровождении новых защитников — Вячеслава Юдкина и Ангелины Лихошапко. Прежний адвокат Альберт Кармазиновский от защиты отказался.
Как рассказал господин Юдкин, сторона защиты заявила в органы предварительного следствия ходатайство о допросе господина Кармазиновского в качестве свидетеля. По словам защитника, подзащитный утверждает, что следствие велось «с применением психологического воздействия», и бывший адвокат может это подтвердить. В удовлетворении ходатайства отказано.
В распоряжении редакции оказалось заявление господина Кармазиновского, из которого следует, что на очной ставке второй фигурант дела Алексей Серовой, по его словам, признал: инициатором публикации материалов о госпоже Титовой выступал именно он, а господин Кошелев «появился в деле под конец» и знал лишь о сумме 800 тыс. руб., делившихся пополам. Угрозы в адрес главврача, как утверждал господин Серовой, исходили только от него, а господин Кошелев рассчитывал получить 400 тыс. руб. «гонорара за сотрудничество» на развитие Telegram-канала.
По версии следствия, фигуранты через анонимный канал «Волгоградские слухи» публиковали сведения о якобы имеющейся у госпожи Титовой частной клинике в Грузии, а за удаление постов требовали 1,26 млн руб. Помимо господ Кошелева и Серового, по делу проходят политолог Константин Глушенок и общественник Антон Щепетнов.
Сам господин Кошелев причастность к вымогательству отрицает. Решение суда может быть обжаловано.