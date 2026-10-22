В Волгограде журналисту Виталию Кошелеву продлили домашний арест

В распоряжении редакции оказалось заявление господина Кармазиновского, из которого следует, что на очной ставке второй фигурант дела Алексей Серовой, по его словам, признал: инициатором публикации материалов о госпоже Титовой выступал именно он, а господин Кошелев «появился в деле под конец» и знал лишь о сумме 800 тыс. руб., делившихся пополам. Угрозы в адрес главврача, как утверждал господин Серовой, исходили только от него, а господин Кошелев рассчитывал получить 400 тыс. руб. «гонорара за сотрудничество» на развитие Telegram-канала.