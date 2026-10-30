«Нижнекамскнефтехим» получил 7,79 млрд рублей убытка за девять месяцев
Выручка предприятия выросла на 1,4%, до 186,05 млрд рублей
Чистый убыток ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящего в СИБУР, за январь—сентябрь 2026 года составил 7,79 млрд руб. Это следует из отчетности предприятия по РСБУ.
Выручка компании увеличилась на 1,4%, до 186,05 млрд руб., а себестоимость продаж — на 5,7%, до 160,86 млрд руб. Прибыль от продаж сократилась на 25,9%, до 18,59 млрд руб.
Прочие расходы выросли с 4,75 млрд до 20,33 млрд руб., проценты к уплате — с 12,61 млрд до 15,37 млрд руб. Убыток до налогообложения составил 9,96 млрд руб.
За девять месяцев компания начислила 1,52 млрд руб. дивидендов против 5,36 млрд руб. годом ранее. В расчете на акцию сумма снизилась с 2,93 до 0,83 руб.
При этом долгосрочные заемные средства предприятия за январь—сентябрь сократились на 10,8%, до 84,25 млрд руб.
Ранее сообщалось, что совокупная выручка предприятий СИБУРа в Татарстане выросла до 264,36 млрд руб.