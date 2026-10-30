Выручка предприятий СИБУРа в Татарстане выросла до 264,36 млрд рублей
Совокупная выручка «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза» (входят в СИБУР), за январь—сентябрь 2026 года составила 264,36 млрд руб. Это на 0,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба СИБУРа.
За девять месяцев 2025 года предприятия получили 262,05 млрд руб. выручки. Таким образом, в денежном выражении показатель вырос на 2,31 млрд руб.
Ранее Минпромторг Татарстана сообщил, что совокупный выпуск конечной продукции двух предприятий за январь—сентябрь увеличился на 1,2%.