Выручка предприятий СИБУРа в Татарстане выросла до 264,36 млрд рублей

Совокупная выручка «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза» (входят в СИБУР), за январь—сентябрь 2026 года составила 264,36 млрд руб. Это на 0,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба СИБУРа.