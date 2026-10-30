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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Урал

Замгубернатора Тюменской области Андрей Киселев подал в отставку

Заместитель главы Тюменской области — директор департамента имущественных отношений региона Андрей Киселев написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Как сообщили в информационном центре правительства региона, губернатор Александр Моор уже подписал распоряжение об освобождении чиновника от занимаемой должности.
Андрей Киселев

Андрей Киселев

Информационный центр правительства Тюменской области

Господин Киселев занимал пост заместителя губернатора — директора департамента имущественных отношений с сентября 2016 года. Помимо руководства ведомством он координировал работу управления по делам архивов Тюменской области. В региональном правительстве трудился с ноября 2011-о: был первым заместителем главы департамента имущественных отношений, с января 2013-о руководил ведомством.
Андрей Киселев начал трудовой путь в 1993 году в производственно-коммерческих организациях: был прорабом, начальником участка. В 1998-м получил пост главного специалиста администрации Тюменского района, в 2001-м был утвержден юристом Переваловского муниципального унитарного жилищно-эксплуатационного предприятия, в октябре того же года — главным специалистом юридического отдела департамента имущественных отношений Тюменской области. С 2003 года работал ведущим юрисконсультом, начальником сектора корпоративного развития компании «Тюменьэнергосбыт», с 2004-го — начальником юридического отела компании «СУЭНКО». В 2006-м возглавил Фонд имущества Тюменской области, в 2007-м — департамент имущественных отношений Тюмени.
Значимые кадровые изменения в Тюменской области начались после выборов в сентябре. В связи с избранием в Тюменскую областную думу от «Единой России» в отставку ушла вице-губернатор Ольга Кузнечевских. В октябре ее сменил директор регионального департамента культуры Александр Сидоров, однако вместо поста вице-губернатора он стал одним из 12 заместителей главы региона.
Василий Алексеев