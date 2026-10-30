Замгубернатора Тюменской области Андрей Киселев подал в отставку
Заместитель главы Тюменской области — директор департамента имущественных отношений региона Андрей Киселев написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Как сообщили в информационном центре правительства региона, губернатор Александр Моор уже подписал распоряжение об освобождении чиновника от занимаемой должности.
Господин Киселев занимал пост заместителя губернатора — директора департамента имущественных отношений с сентября 2016 года. Помимо руководства ведомством он координировал работу управления по делам архивов Тюменской области. В региональном правительстве трудился с ноября 2011-о: был первым заместителем главы департамента имущественных отношений, с января 2013-о руководил ведомством.
Андрей Киселев начал трудовой путь в 1993 году в производственно-коммерческих организациях: был прорабом, начальником участка. В 1998-м получил пост главного специалиста администрации Тюменского района, в 2001-м был утвержден юристом Переваловского муниципального унитарного жилищно-эксплуатационного предприятия, в октябре того же года — главным специалистом юридического отдела департамента имущественных отношений Тюменской области. С 2003 года работал ведущим юрисконсультом, начальником сектора корпоративного развития компании «Тюменьэнергосбыт», с 2004-го — начальником юридического отела компании «СУЭНКО». В 2006-м возглавил Фонд имущества Тюменской области, в 2007-м — департамент имущественных отношений Тюмени.
Значимые кадровые изменения в Тюменской области начались после выборов в сентябре. В связи с избранием в Тюменскую областную думу от «Единой России» в отставку ушла вице-губернатор Ольга Кузнечевских. В октябре ее сменил директор регионального департамента культуры Александр Сидоров, однако вместо поста вице-губернатора он стал одним из 12 заместителей главы региона.