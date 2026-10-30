Замгубернатора Тюменской области Андрей Киселев подал в отставку

Андрей Киселев начал трудовой путь в 1993 году в производственно-коммерческих организациях: был прорабом, начальником участка. В 1998-м получил пост главного специалиста администрации Тюменского района, в 2001-м был утвержден юристом Переваловского муниципального унитарного жилищно-эксплуатационного предприятия, в октябре того же года — главным специалистом юридического отдела департамента имущественных отношений Тюменской области. С 2003 года работал ведущим юрисконсультом, начальником сектора корпоративного развития компании «Тюменьэнергосбыт», с 2004-го — начальником юридического отела компании «СУЭНКО». В 2006-м возглавил Фонд имущества Тюменской области, в 2007-м — департамент имущественных отношений Тюмени.