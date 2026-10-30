Петербургский депутат Крупник предложил ввести скидки для инвалидов на оплату парковки
Лидер фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Павел Крупник направил обращение министру транспорта России Дмитрию Ядрову с предложением пересмотреть стоимость парковки для водителей-инвалидов. По наблюдениям парламентария, таким автомобилистам не всегда удается найти специальное парковочное место для инвалидов, а за парковку на «обычных» местах им приходится платить по полному тарифу. Господин Крупник в своем письме отмечает, что особенно часто такие ситуации возникают возле медицинских учреждений, где места для инвалидов всегда востребованы. Копия письма на имя министра есть в распоряжении «Ъ Северо-Запад».
Ситуацию усугубляет увеличение количества транспорта на дорогах общего пользования, отмечает парламентарий. При этом в крупных городах активнее расширяются зоны платной парковки. В Петербурге зоны платной стоянки в центральных районах города действуют с 2023 года. По мнению единоросса, власти могли бы распространить право на бесплатную стоянку и на «обыкновенных» местах либо разработать систему скидок или специальных тарифов для таких случаев. Сейчас для водителей-инвалидов предусмотрены льготы по бесплатной стоянке только на специально выделенных местах, оснащенных соответствующим знаком и табличкой.
«Я считаю, что инвалиды должны останавливаться бесплатно возле поликлиник, а в случаях, когда они заняты, могли бы по льготному тарифу останавливаться на близлежащих улицах. Я, конечно, за бесплатную парковку или хотя бы за введение 50-процентной скидки»,— рассказал господин Крупник «Ъ Северо-Запад».
В беседе с корреспондентом «Ъ Северо-Запад» депутат отметил, что эта проблема актуальна не только для Санкт-Петербурга, но и для других городов. В будущем он намерен также поднять этот вопрос и на городском уровне, но сперва хочет выяснить позицию федерального центра.