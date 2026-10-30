Петербургский депутат Крупник предложил ввести скидки для инвалидов на оплату парковки

Лидер фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Павел Крупник направил обращение министру транспорта России Дмитрию Ядрову с предложением пересмотреть стоимость парковки для водителей-инвалидов. По наблюдениям парламентария, таким автомобилистам не всегда удается найти специальное парковочное место для инвалидов, а за парковку на «обычных» местах им приходится платить по полному тарифу. Господин Крупник в своем письме отмечает, что особенно часто такие ситуации возникают возле медицинских учреждений, где места для инвалидов всегда востребованы. Копия письма на имя министра есть в распоряжении «Ъ Северо-Запад».