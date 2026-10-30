В Татарстане предприятия СИБУРа увеличили выпуск продукции на 1,2%

По словам заместителя премьер-министра — министра промышленности и торговли республики Олега Коробченко, в рамках инвестиционной программы запущены производства этилена и гексена, расширены мощности по выпуску полиэтилена. В 2026 году компания планирует инвестировать в Татарстане более 90 млрд руб.