В Татарстане предприятия СИБУРа увеличили выпуск продукции на 1,2%
За девять месяцев «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» произвели 3,1 млн тонн
«Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» (входят в СИБУР) за январь—сентябрь 2026 года увеличили совокупный выпуск конечной продукции на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,1 млн тонн. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга Татарстана.
По словам заместителя премьер-министра — министра промышленности и торговли республики Олега Коробченко, в рамках инвестиционной программы запущены производства этилена и гексена, расширены мощности по выпуску полиэтилена. В 2026 году компания планирует инвестировать в Татарстане более 90 млрд руб.
За последние четыре с половиной года СИБУР вложил в производственную, ремонтную, образовательную, научную и социальную инфраструктуру республики 406 млрд руб. К 2028 году совокупный объем инвестиций должен превысить 600 млрд руб.