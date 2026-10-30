Как с помощью ИИ-агентов экономить время сотрудников

«Кейс "Тренд-Групп" — это ровно тот результат, к которому надо стремиться в работе с бизнесом Юга: измеримая экономия времени и разгрузка от рутины сотрудников. Работа с региональным бизнесом должна быть выстроена не как разовая поставка технологии, а как долгое партнёрство — с пилотом, обучением команд и постепенным расширением на новые процессы. И "Тренд-Групп" здесь показывает хороший пример темпа: от старта до ощутимого эффекта — несколько месяцев», — отметила Виктория Гаркина, советник Председателя, директор управления по ИИ-трансформации и техническому развитию клиентов Юго-Западного банка Сбербанка.