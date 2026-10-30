Как с помощью ИИ-агентов экономить время сотрудников
На V конференции по цифровой трансформации бизнеса SberPro Tech 2026 краснодарский девелопер «Тренд-Групп» и Сбер представили проект по созданию ИИ-агентов и управлению ими.
По данным компании, ИИ-агенты применяются в таких направлениях, как кадры, юриспруденция, закупки, продажи и финансы. Внедрение позволило сократить время сотрудников на работу с типовыми документами и запросами: теперь на эти задачи уходит три часа в неделю вместо 14.
Таким образом, экономия рабочего времени составляет около 11 часов в неделю на сотрудника.
«Интеллектуальные агенты выполняют до половины типовых задач без участия человека. Вместо рутины вроде подготовки документов, обработки запросов, проверки информации сотрудники концентрируются на действительно важных задачах, которые может решить только человек», — рассказал Дмитрий Трофимов, управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка.
«Кейс "Тренд-Групп" — это ровно тот результат, к которому надо стремиться в работе с бизнесом Юга: измеримая экономия времени и разгрузка от рутины сотрудников. Работа с региональным бизнесом должна быть выстроена не как разовая поставка технологии, а как долгое партнёрство — с пилотом, обучением команд и постепенным расширением на новые процессы. И "Тренд-Групп" здесь показывает хороший пример темпа: от старта до ощутимого эффекта — несколько месяцев», — отметила Виктория Гаркина, советник Председателя, директор управления по ИИ-трансформации и техническому развитию клиентов Юго-Западного банка Сбербанка.
Как подчеркнул бизнес-аналитик компании «Тренд-Групп» Андрей Думчев, у компании крупные проекты в сфере жилой, коммерческой и курортной недвижимости, эффективность работы напрямую зависит от скорости внутренних процессов. «Внедрение ИИ позволило обрабатывать чувствительные данные — работать с файлами, содержащими конфиденциальную информацию и персональные данные. Это сразу разгрузило юридический отдел. Объем ошибок в договорах снизился в разы», — прокомментировал Андрей Думчев.