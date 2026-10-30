Ночь искусств, Pizza, «Баядерка. Превращение» и фестиваль «Точка сборки»

В креативном кластере «Домна» до 6 ноября проходит выставка «Аромат лета» Ольги Смыковой. На экспозиции представлены пленэрные работы художницы,, в которых она запечатлела неуловимые летние мгновения Урала. Ольга Смыкова делится, что для нее лето — это беззаботность, купание в реке и ароматные цветы, и надеется, что зрители смогут окунуться в то самое безмятежное время, наполненное цветом и теплом. «Для меня лето — это каникулы, проведенные в деревне, купание в прохладной реке, ягоды с огорода и ароматные цветы на клумбе. Надеюсь, что зритель выставки сможет через картины окунуться в то самое безмятежное лето, наполненное цветом, вкусом и ароматом»,— поделилась художница. Вход свободный.