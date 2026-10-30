Ночь искусств, Pizza, «Баядерка. Превращение» и фестиваль «Точка сборки»
Куда сходить в Екатеринбурге с 31 октября по 6 ноября
На концертных площадках Екатеринбурга можно услышать Хмырова, группы Pizza и «Сурганова и оркестр». В музеях — побывать на Ночи искусств и выставке «Аромат лета». В театральных пространствах — посетить фестиваль «Точка сборки», «Вечер современного танца» и премьеру спектакля «Баядерка. Превращение» театра «Провинциальные танцы». В кино — посмотреть фильмы «Маленькие демоны путешествуют на Запад», «Прикосновение» и «Все закончится». Лекторы расскажут, как Эдгар По пришел к детективной прозе и зачем парфюмеры создают запахи сырости и гари. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».
Концерты
В ивент-холле «Фабрика» 31 октября пройдет концерт Филиппа Хмырова (выступает как Хмыров). Артист, композитор и саундпродюсер из Санкт-Петербурга соединяет в своих песнях хип-хоп и новый русский рок. В 2025 году Хмыров выпустил альбом «Нотки-строки», а в рамках масштабного тура по стране он представит полноформатные шоу с живым бэндом. Билеты — 1,8 тыс. руб.
В креативном кластере «Л52» 1 ноября пройдет рок-концерт «Хор Мажор». Коллектив, объединивший людей разных профессий, представит обновленную осеннюю программу с эксклюзивными обработками легендарных хитов. В исполнении множества увлеченных голосов под мощное живое сопровождение рок-группы прозвучат композиции Muse, Nirvana, System of a Down, «Ария», «Бонд с кнопкой» и многих других. Стоимость билетов — 600 руб.
В джаз-клубе EverJazz 4 ноября состоится «День армянского джаза». На одной сцене встретятся три звезды современной армянской джазовой сцены: номинант «Грэмми» Артем Манукян (виолончель), пианист Самвел Гаспарян и барабанщик Арман Мнацаканян. «Это встреча трех виртуозов, для которых техника становится свободой — возможностью рисковать, слышать друг друга и создавать музыку прямо на глазах у слушателей»,— пишут организаторы. Стоимость билетов — от 1,6 тыс. руб. до 2,5 тыс. руб.
Во Дворце игровых видов спорта (ДИВС) 4 ноября выступит группа Pizza. Коллектив известен хитами «Оружие», «Улыбка» и «Триумфальная». Группа представит программу, в которой смешиваются фанк, регги, джаз и хип-хоп. Билеты — от 2,5 тыс. до 6,9 тыс. руб.
Во Дворце молодежи 6 ноября пройдет большой сольный концерт группы «Сурганова и Оркестр» с программой «Лучшее». Коллектив исполнит лучшие хиты и песни из нового альбома «Юл», посвященного памяти поэта Юла Абрамова. Билеты — от 2,5 тыс. руб.
Выставки и экскурсии
В Екатеринбурге 3 ноября пройдет Ночь искусств. В акции примут участие музеи, библиотеки, культурные центры и другие учреждения культуры. В программе — кинопросмотры, мастер-классы и встречи с художниками, экскурсии по выставкам в музеях, концерты и спектакли. Информацию об акции можно найти на ее официальном сайте.
В креативном кластере «Домна» до 6 ноября проходит выставка «Аромат лета» Ольги Смыковой. На экспозиции представлены пленэрные работы художницы,, в которых она запечатлела неуловимые летние мгновения Урала. Ольга Смыкова делится, что для нее лето — это беззаботность, купание в реке и ароматные цветы, и надеется, что зрители смогут окунуться в то самое безмятежное время, наполненное цветом и теплом. «Для меня лето — это каникулы, проведенные в деревне, купание в прохладной реке, ягоды с огорода и ароматные цветы на клумбе. Надеюсь, что зритель выставки сможет через картины окунуться в то самое безмятежное лето, наполненное цветом, вкусом и ароматом»,— поделилась художница. Вход свободный.
Спектакли и перфомансы
В креативном кластере «Л52» 1 ноября состоится «Вечер современного танца». В программе вечера три постановки. В «Партитуре для выживания» перформер Даниил Казанцев обращается к танцу как к жизненно необходимой практике, вскрывая телесный архив и стратегии защиты. Постановка «Колени — чтобы падать» хореографа Анастасии Миланич исследует функции тела через текст и движение. Завершит вечер «Курс к Офелии» — работа хореографа Савелия Романова о памяти и болезни. Стоимость билетов — 1,3 тыс. руб.
С 1 по 4 ноября в Екатеринбурге пройдет второй Всероссийский фестиваль независимых театров для детей и подростков «Точка сборки». Свои спектакли покажут театры из Екатеринбурга, Челябинска и Сургута. Спектакли пройдут в Доме актера, «Коляда-Театре», Театре балета «Щелкунчик», Екатеринбургском театре кукол и Свердловской государственной детской филармонии. В рамках фестиваля запланирована образовательная программа с мастер-классами и лекциями.
В театре «Провинциальные танцы» 6 ноября пройдет премьера спектакля «Баядерка. Превращение» в постановке Татьяны Багановой. Хореограф обращается к классике Мариуса Петипа, но игнорирует мелодраматизм старинного балета и отрицает линейный порядок событий и эмоциональные качели. Движущая сила спектакля — неутоленная жажда любви, которая превращает мучительное событие прошлого в постоянно длящийся ритуал. Билеты — от 2,2 тыс. до 3 тыс. руб.
Праздники и события
В креативном кластере «Л52» 31 октября будет концерт «Луков день. Вещий портал». Авангард Леонтьев представит специальную программу с дисторшном и драм-машиной, вдохновленную уральским роком. «Летанина» исполнит темную электронику с объемным звуком. «Акарака-47» выступит с электронным хип-хопом о еде, переходящим в драм-н-бейс и рок. Событие приурочено к народному календарю, организаторы вспоминают, что лук раньше почитали как оберег. На мероприятии приветствуются костюмы, организаторы сообщают, что будет возможность пообщаться. Стоимость билетов — 900 руб.
В Саду Нурова 31 октября пройдет празднование мексиканского праздника Dia de los Muertos. Гостей ждет бесплатный мастер-класс по созданию карнавальной маски Катрины, квест «Тайны Алтаря», аквагрим в виде калаверы, гадание на таро, мини-ярмарка и горячее какао с корицей. Весь день будет звучать музыка, а завершится мероприятие танцами и афтерпати с сюрпризами. Вход на мероприятие свободный, за символическую плату можно будет сделать аквагрим и купить какао. Организаторы просят гостей одеться ярко и в мексиканском стиле, а с собой взять теплую одежду и угощение к общему столу.
Кино
В кинозале Ельцин-центра показывают китайскую анимацию «Маленькие демоны путешествуют на Запад» на языке оригинала с русскими субтитрами. История рассказывает о кабанчике, который сбегает с окраины мира и собирает команду аутсайдеров — оборотня-ласку, жабу и гориллу. Их путешествие на Запад станет проверкой верности, где каждому придется выбрать: остаться монстром или стать героем. Билеты — от 350 до 400 руб.
В кинозале Ельцин-центра 1 ноября покажут культовый российский фильм ужасов «Прикосновение». По сюжету следователь Андрей Крутицкий расследует странное самоубийство молодой матери, которая перед смертью задушила своего сына. Постепенно он понимает, что столкнулся с чем-то аномальным и необъяснимым. Билеты — 400 руб.
В кинозале Ельцин-центра 1 ноября покажут фильм ужасов «Все закончится» на языке оригинала с русскими субтитрами. Четверо выпускников колледжа решают провести вечер вместе, но, свернув с трассы, оказываются на пустой дороге без указателей и связи. Билеты — 500 руб.
Лекции
В баре «Политех» 31 октября состоится встреча «Темная сторона парфюмерии». На вечере парфюмер Марина Санникова (бренд Qmarin Parfum) и коллекционер Кирилл Липин (автор блога «Нюхни и Бухни») расскажут о странных и провокационных ароматах. Гости узнают, зачем парфюмерам в лаборатории запахи животных, сырости и гари, посмотрят необычные компоненты, которые не укладываются в каноны красоты, и разберутся в алхимии создания духов. Вход — 1,5 тыс. руб.
В образовательном центре Ельцин-центра 1 ноября Нина Щербак прочитает лекцию «Логические рассказы: Эдгар По и рождение гениального сыщика». Слушатели узнают, как Эдгар По через романтизм и готику пришел к детективной прозе, как исследование человеческого сознания превращается в расследование и как Огюст Дюпен стал первым сыщиком, способным мысленно поставить себя на место другого. Отдельно будет рассмотрено «Украденное письмо» и его интерпретации философами Жаком Лаканом и Жаком Деррида. Билеты — 300 руб.
В музее «Литературная жизнь Урала XIX века» 6 ноября пройдет «Вечер со сказителем Александром Маточкиным» в рамках проекта «Дни сказительства». Александр Маточкин — современный сказитель из Санкт-Петербурга, который по памяти исполняет около 90 произведений народного эпоса (около 15 тысяч строк). Он познакомит гостей с традиционным русским умением сказывать былины, историческими песнями и духовными стихами. Стоимость — 700 руб.
В музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» 6 ноября состоится встреча из цикла «В гости к…» с главным гастрономическим экспертом Урала Яковом Можаевым. На встрече обсудят, как еда отражает эпохи и культурные изменения, а также особенности уникальной уральской кухни. Мероприятие бесплатное, нужна регистрация.