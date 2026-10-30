Петербургская компания намерена построить стационарный причал в Сарапуле
Инвестор рассчитывает возвести его в 2027 году
В Сарапуле в 2027 году планируют построить стационарный пассажирский причал для речных судов. Об этом сообщил глава города Виктор Шестаков. Инвестором проекта выступает петербургское ООО «Конт».
Компания зарегистрирована в 1999 году. По данным сервиса «Чекко», ее основной вид деятельности — деятельность внутреннего водного транспорта. Уставный капитал ООО составляет 1,56 млн руб. Директор — Николай Кутузов. Среди учредителей — Юрий Клементьев с долей 51% и Stewart Global Inc. с долей 49%. Выручка компании за 2025 год составила 245,1 млн руб., чистая прибыль — 7 млн руб.
Новый причал должен принимать круизные теплоходы и скоростные суда на подводных крыльях «Метеор». Сроки и стоимость строительства пока не уточняются.
В этом сезоне Сарапул принимал суда у модульного причала, установленного «Пермской судоверфью» по муниципальному контракту за 68 млн руб. За навигацию 2026 года город посетили 95 судов и около 14,6 тыс. речных туристов, что вдвое меньше, чем в 2024-м.
Ранее «Ъ-Удмуртия» писал о сокращении числа речных туристов в Сарапуле и проблемах с причальной инфраструктурой. После обрушения участка набережной в мае 2025 года доступ к прежнему причалу ограничили. В результате город временно лишился возможности принимать теплоходы, а для возобновления навигации установили модульный причал.