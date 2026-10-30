Петербургская компания намерена построить стационарный причал в Сарапуле

В этом сезоне Сарапул принимал суда у модульного причала, установленного «Пермской судоверфью» по муниципальному контракту за 68 млн руб. За навигацию 2026 года город посетили 95 судов и около 14,6 тыс. речных туристов, что вдвое меньше, чем в 2024-м.