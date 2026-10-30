Бывшего новгородского судью приговорили к шести годам колонии за взятку
Лужский городской суд Ленинградской области приговорил бывшего судью Новгородского районного суда Дениса Николаева к шести годам колонии строгого режима по делу о получении взятки. Ему также назначили штраф в размере 5 млн руб. и на пять лет запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сообщила прокуратура Новгородской области.
По версии следствия, в 2025 году господин Николаев получил 500 тыс. руб. за назначение обвиняемому по уголовному делу наказания, не связанного с реальным лишением свободы. Деньги передали через посредников — знакомого судьи и адвоката фигуранта дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Бывшего судью признали виновным в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Уголовное дело возбудили по материалам проверки регионального управления ФСБ. Посредники ранее также получили обвинительные приговоры. Приговор пока не вступил в законную силу.