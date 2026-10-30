Бывшего новгородского судью приговорили к шести годам колонии за взятку

Лужский городской суд Ленинградской области приговорил бывшего судью Новгородского районного суда Дениса Николаева к шести годам колонии строгого режима по делу о получении взятки. Ему также назначили штраф в размере 5 млн руб. и на пять лет запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сообщила прокуратура Новгородской области.