В Черноземье 1 ноября ожидается холодная и пасмурная погода, до +11°C
В воскресенье, 1 ноября, жителей Черноземья ожидает холодная и пасмурная погода, в некоторых регионах возможен дождь. Температура будет варьироваться от +6°C до +11°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит +9°C, днем поднимется до +10°C, вечером также будет +10°C, а ночью температура снова опустится до +9°C. Ветер до 3 м/с.
В Воронеже утром будет +8°C, днем воздух прогреется до +9°C, вечером сохранится на том же уровне, а ночью температура вновь опустится до +8°C. Ветер до 3 м/с.
В Курске утром ожидается +7°C, днем будет до +8°C, вечером также +8°C, а ночью температура вновь опустится до +7°C. Ветер до 4 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит +7°C, днем поднимется до +8°C, вечером также будет +8°C, а ночью столбик термометра вновь покажет +7°C. Ветер до 2 м/с.
В Орле утром ожидается +6°C, днем — +7°C, вечером столбик термометра снова покажет +7°C, а ночью вновь будет +6°C. Ветер до 4 м/с.
В Тамбове утром будет +7°C, днем — +11°C, вечером — +9°C, а ночью столбик термометра снова опустится до +7°C. Ветер до 3 м/с.