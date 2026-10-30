В Липецке приступают к строительству 22-этажного дома в ЖК «Теорема» за 1,6 млрд

По данным Rusprofile, ООО СЗ «ОДСК-Л6» зарегистрировано в феврале 2023 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Директором компании является Омар Гургунаев. Единственный учредитель — ООО «ОДСК Липецк». В 2025 году выручка составила 1,6 млн, убыток — 30 млн руб.

В портфеле девелопера числится 67 построенных домов с общей жилой площадью 773,5 тыс. кв. м. Среди них — ЖК «Династия», «Геометрия-Вершина», «Зеленый квартал». Параллельно компания ведет строительство 10 объектов на 122 тыс. кв. м жилья.