В Липецке приступают к строительству 22-этажного дома в ЖК «Теорема» за 1,6 млрд
Липецкое ООО СЗ «ОДСК-Л6» (входит в орловскую ГК «Объединнная домостроительная корпорация», контролирует Александр Рогачев) планирует возвести 22-этажный (один этаж — подземный) многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями в ЖК «Теорема» на улице Минской в областном центре. Планируемая стоимость строительства составляет 1,6 млрд руб. Это следует из размещенной проектной декларации.
Объект станет вторым этапом строительства комплекса из двух домов. Первый находится в завершающей стадии строительства, стоимость которого оценивалась в 1,3 млрд руб. Сдача квартир намечена на декабрь. Их распроданность составляет 67% (172 квартиры из 271). В новом здании предусмотрены 19 студий площадью от 30 до 53,8 кв. м, 84 однокомнатные квартиры — от 37,2 до 68,2 кв. м, 105 двухкомнатных — от 56,4 до 85,5 кв. м и 36 трехкомнатных — от 85,3 до 87,6 кв. м. Также на первом этаже разместят шесть помещений для коммерческого использования, их площадь составит от 37,9 до 151,6 кв. м. Генеральным подрядчиком выступает входящее в группу ООО «ОДСК-Строй Липецк».
Получить разрешение на ввод дома в эксплуатацию застройщик рассчитывает в четвертом квартале 2028 года. Передача помещений участникам долевого строительства запланирована на 30 июня 2029-го. Согласно графику, готовность объекта должна достигнуть 20% в первом квартале 2027 года, 40% — в третьем квартале того же года, 60% — в первом квартале 2028-го и 80% — в третьем квартале 2028-го.
Проект предусматривает 63 гостевых машино-места на объекте и еще 38 — вне его территории, две детские и две спортивные площадки, а также площадку для сбора твердых бытовых отходов с тремя контейнерами. Дворовую территорию благоустроят. Для маломобильных жителей предусмотрены пандус и понижение бордюров. Озеленение и установка малых архитектурных форм пройдут согласно плану.
Строительство предусмотрено на арендованном участке площадью 14 тыс. кв. м. Земля находится в неразграниченной собственности, ей распоряжается региональное управление имущественных и земельных отношений. Средства покупателей будут размещаться на счетах эскроу в Сбербанке. Также застройщик привлек целевой заем в размере 100 млн руб. от ООО «Объединенная домостроительная корпорация» (остаток долга на отчетную дату — 49,1 млн руб.). Разрешение на строительство выдано 15 апреля 2024 года, срок его действия после продления — до 13 ноября 2029-го.
По данным Rusprofile, ООО СЗ «ОДСК-Л6» зарегистрировано в феврале 2023 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Директором компании является Омар Гургунаев. Единственный учредитель — ООО «ОДСК Липецк». В 2025 году выручка составила 1,6 млн, убыток — 30 млн руб.
В портфеле девелопера числится 67 построенных домов с общей жилой площадью 773,5 тыс. кв. м. Среди них — ЖК «Династия», «Геометрия-Вершина», «Зеленый квартал». Параллельно компания ведет строительство 10 объектов на 122 тыс. кв. м жилья.
На этой неделе стало известно, что ООО СЗ «Строительная компания Жупиков», входящее в ГК «СКЖ», которую контролирует бывший депутат Госдумы Александр Жупиков, построит в Тамбове десятиэтажный жилой дом с подземным этажом и встроенными коммерческими помещениями. Объект разместят на улице имени Савостьянова, его строительство оценивается в 816,3 млн руб.