«Годовая инфляция вернется к 4% в 2027 году»

Конечно, замедление динамики роста сбережений граждан на банковских счетах во многом связано со снижением процентов по вкладам вслед за траекторией ключевой ставки. Если смотреть в целом по южному макрорегиону, то более значительно снизились ставки по вкладам до года. При этом важно понимать, что предлагаемые банками проценты остаются выше инфляции и помогают сохранить денежные средства от обесценения. Оценивая реальную доходность вкладов, надо сопоставлять проценты по ним с будущей инфляцией. Банк России ожидает, что годовой рост цен составит 7,1–7,6% в этом году и снизится до 4% в следующем году. Это значит, что полученные проценты, когда вклад закончится, перекроют общий рост цен за это время и даже позволят заработать.