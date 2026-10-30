«Годовая инфляция вернется к 4% в 2027 году»
Для юга, безусловно, есть региональная специфика инфляционных процессов. Во-первых, это туристическая сфера — если спрос со стороны гостей наших регионов растет, то, конечно, многие товары и услуги дорожают. И наоборот: если популярность мест отдыха падает — цены снижаются или растут медленнее.
В СКФО основу портфеля по-прежнему составляют заемщики из сферы обрабатывающих производств (доля в портфеле на 1 сентября 2026 года — 37,1%, +0,4 п. п. г/г), сельского хозяйства (22,9%, 1,9 п. п. г/г) и строительства (14,4%, +1,5 п. п. г/г). При этом наблюдается некоторое сокращение доли предприятий в сфере оптовой и розничной торговли (6,8%, 1 п. п. г/г) при росте компаний, осуществляющих операции с недвижимым имуществом (10,5%, 0,7 п. п. г/г).
Большую часть сбережений составляют вклады, но их доля немного снизилась относительно прошлого года (по РФ доля составляет порядка 70%). В целом по стране ставки по краткосрочным депозитам физических лиц составили 12,8%, по долгосрочным — 11,1%. За год ставки снизились чуть меньше чем на 3 процентных пункта. Продолжает умеренно расти интерес и к альтернативным инструментам сбережений.
По состоянию на 1 октября 2026 года жители Краснодарского края нарастили ипотечный портфель за год на 10%, Ростовской области — на 16% (до 972 млрд руб. и 553 млрд руб. соответственно). На динамику ипотечного кредитования, безусловно, повлияло изменение условий по семейной ипотеке. Летом рынок ипотеки был несколько разогрет, многие старались получить льготный кредит до вступления в силу этих изменений.