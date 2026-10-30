Нижегородец сознался в убийстве 95-летней пенсионерки под влиянием кураторов
Житель Нижегородской области сознался правоохранительным органам в избиении до смерти 95-летней пенсионерки во Владимире. В отношении 18-летнего фигуранта возбуждено дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего), сообщили в СУ СКР по Владимирской области.
По данным следствия, в сентябре 2026 года обвиняемый в чат-боте для знакомств «Дайвинчик» стал переписываться со злоумышленниками, скрывавшимися под аккаунтом девушки. Затем по указанию кураторов, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, он выполнял роль дроппера в разных городах, в том числе Казани и Кирове: фигурант получал деньги от обманутых граждан и переводил их на криптокошелек.
Выполняя одно из поручений, 17 октября он прибыл в дом престарелой потерпевшей, которая тоже находилась под контролем злоумышленников, рассказали в УМВД по Владимирской области. В 2025 году пенсионерка уже передала телефонным мошенникам 2 млн руб. под предлогом декларирования. В этот раз они направили к ней обвиняемого, который считал, что помогает силовикам, так как 95-летняя потерпевшая якобы занималась противоправной деятельностью. Нижегородец избил ее, обыскал квартиру, но деньги не нашел. Потерпевшая умерла на месте.
Кураторы перевели юноше деньги на покупку новой одежды, так как его была в крови, и сказали выбросить свои вещи, включая паспорт и телефон, в реку. Только тогда он осознал преступный характер своих действий. Обвиняемый уехал сначала в Ивановскую, а затем в Архангельскую область, где сдался полиции.
Сейчас фигурант арестован.