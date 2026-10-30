Нижегородец сознался в убийстве 95-летней пенсионерки под влиянием кураторов

Выполняя одно из поручений, 17 октября он прибыл в дом престарелой потерпевшей, которая тоже находилась под контролем злоумышленников, рассказали в УМВД по Владимирской области. В 2025 году пенсионерка уже передала телефонным мошенникам 2 млн руб. под предлогом декларирования. В этот раз они направили к ней обвиняемого, который считал, что помогает силовикам, так как 95-летняя потерпевшая якобы занималась противоправной деятельностью. Нижегородец избил ее, обыскал квартиру, но деньги не нашел. Потерпевшая умерла на месте.