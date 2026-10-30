Терминал в Туапсе получил права на объекты культурного наследия

ООО «РН-Морской терминал Туапсе» (прежнее наименование — ООО «РН-Туапсенефтепродукт») создано «Роснефтью» в 2005 году для хранения и перевалки нефти и нефтепродуктов на территории бывшей Туапсинской нефтебазы. С момента создания общество владеет и обслуживает весь имущественный комплекс, ранее принадлежавший ОАО «НК „Роснефть-Туапсенефтепродукт“», и является сособственником участка. Для содержания, обслуживания и ремонта объектов и инфраструктуры компания регулярно приобретала строительные материалы, в том числе для ремонта памятников. Работы проводились силами самого общества без подрядчиков. В 2022–2023 годах выполнялись ремонтные работы, что подтверждается актами. Также заключались договоры на охранные услуги и услуги в области пожарной охраны.