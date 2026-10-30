Терминал в Туапсе получил права на объекты культурного наследия
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск ООО «РН-Морской терминал Туапсе» к Департаменту имущественных отношений Краснодарского края о признании права собственности на объекты культурного наследия.
Компания ведет основную деятельность на земельном участке общей площадью 44,6 га в Туапсе, который находится в общей долевой собственности: 78% принадлежит ПАО «НК „Роснефть“», 18% — самому обществу. Вид разрешенного использования участка — эксплуатация производственной территории. На нем расположены три объекта культурного наследия регионального значения: памятник борцам за власть Советов 1970 года, памятный знак в честь 40-летия Туапсинской перевалочной нефтебазы 1967 года и памятный знак в честь рабочих, погибших в годы Великой Отечественной войны, 1968 года.
Администрация муниципального образования Туапсинский район потребовала оформить право собственности на эти объекты. Для этого общество заключило с ООО «Госземкадастрсъемка-ВИСХАГИ» договор о постановке памятников на кадастровый учет и регистрации права. Росреестр рекомендовал представить документ, подтверждающий возникновение права собственности заявителя.
Памятники возведены в 1967–1970 годах на территории Туапсинской нефтебазы, имущество которой находилось в государственной собственности. В план приватизации предприятия «Туапсенефтепродукт» они не включались. ОАО «НК „Роснефть-Туапсенефтепродукт“» в 2006 году реорганизовано путем присоединения к «Роснефти», но в передаточном акте памятники также не перечислялись. Право собственности на них ранее не регистрировалось, подтверждающие документы отсутствуют.
ООО «РН-Морской терминал Туапсе» (прежнее наименование — ООО «РН-Туапсенефтепродукт») создано «Роснефтью» в 2005 году для хранения и перевалки нефти и нефтепродуктов на территории бывшей Туапсинской нефтебазы. С момента создания общество владеет и обслуживает весь имущественный комплекс, ранее принадлежавший ОАО «НК „Роснефть-Туапсенефтепродукт“», и является сособственником участка. Для содержания, обслуживания и ремонта объектов и инфраструктуры компания регулярно приобретала строительные материалы, в том числе для ремонта памятников. Работы проводились силами самого общества без подрядчиков. В 2022–2023 годах выполнялись ремонтные работы, что подтверждается актами. Также заключались договоры на охранные услуги и услуги в области пожарной охраны.
Суд пришел к выводу об обоснованности исковых требований и счел возможным признать право на спорные объекты недвижимости за ООО «РН-Морской терминал Туапсе». Апелляционный суд оставил решение в силе.