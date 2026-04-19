С папой лучше не ссориться

Открытый конфликт между главой Белого дома Дональдом Трампом и папой Львом XIV стал прецедентом: впервые в истории президент США вступил в публичное противостояние с главой римско-католической церкви. Аналитики предупреждают: если Трамп не умерит свою риторику, от него может отвернуться значительная часть его корневого электората — сторонники традиционных ценностей, ярым защитником которых он себя выставляет. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Папа римский Лев XIV

Фото: Andrew Medichini / AP Папа римский Лев XIV

Хотя президент и завершил минувшую неделю, существенно смягчив тон, заявив, что «не конфликтует с Лео», но имеет право с ним не соглашаться, сделал он это лишь после того, как столкнулся с жесткой критикой не только от американских политиков, но и со стороны иерархов католической церкви и мировых лидеров. Так, епископ Роберт Бэррон, член Комиссии Трампа по вопросам религиозной свободы, посоветовал президенту принести извинения понтифику. А премьер Италии Джорджа Мелони, которую некогда считали союзницей Трампа, назвала его высказывания «неприемлемыми» (см. “Ъ” от 15 апреля).

Конфликт Трампа с главой римско-католической церкви случился не на пустом месте. В течение нескольких недель понтифик осторожно, но последовательно критиковал миграционную политику Дональда Трампа, и тот терпел. И лишь резкая оценка папой войны США с Ираном вызвала у президента бурную реакцию. Последовали жесткие комментарии в адрес Льва XIV и публикация в соцсети Truth Social созданной искусственным интеллектом скандальной картины, на которой Трамп изображен то ли в образе пророка, то ли Иисуса, исцеляющего больного.

Это вызвало крайне негативную реакцию даже в «ручной» соцсети Трампа, где количество позитивных комментариев, как правило, приближается к 100%. Сторонники президента возмутились и потребовали немедленно удалить пост и извиниться. Один из пользователей написал, что хоть и «уважает президента, но не поклоняется ему». Другой потребовал убрать пост, поскольку «это не по-христиански».

И хотя Дональд Трамп удалил скандальную публикацию, но заявил, что извиняться ему не за что, а Лев XIV «слаб в вопросах преступности и ужасен для внешней политики», а также добавил: «У меня ничего против папы нет. Его брат — настоящий MAGA, мне нравится его брат, Луис».

Кроме того, Трамп выступил с утверждением, что приложил руку к избранию понтифика. «Если бы я не был в Белом доме, Лев не был бы в Ватикане»,— огорошил президент общественность.

В другом посте он заявил, что папе, по его мнению, следует «быть великим папой, а не политиком». Папа римский ответил, что не боится Трампа и не намерен втягиваться в политическую перепалку.

Католики в администрации США выступили в защиту Трампа. Вице-президент Вэнс, в частности, призвал понтифика «быть осторожнее» в высказываниях, а координатор Белого дома по вопросам границы Том Хоман заявил, что папе следует «держаться подальше от политики».

Однако, несмотря на демонстрируемое спокойствие по поводу размолвки президента и папы, в администрации наверняка понимают: этот конфликт наносит удар по американскому лидеру и перспективам республиканцев на ноябрьских выборах в Конгресс. Для Трампа происходящее особенно чувствительно, потому что на президентских выборах в 2024 году католические избиратели составляли существенную часть его корневого электората, и теперь он рискует растерять преимущество, которое помогло ему и другим республиканцам укрепиться в спорных округах и штатах. Американские СМИ и аналитики отмечают, что спор с Ватиканом стал для партии новой головной болью на фоне подготовки к промежуточным выборам в ноябре.

Главный риск заключается в том, что Трамп сам разрушает свой образ защитника традиционных ценностей. Для части консервативного электората, особенно для католиков, его атаки на папу выглядят не как жесткость лидера, а как грубость и демонстрация политического эго. Это важно, потому что в американской политике церковные дела часто влияют на настроение не только прихожан, но и местных общин, доноров и активистов.

Опрос, проведенный Beacon Research в конце марта, еще до кульминации скандала, показал эрозию поддержки Трампа среди католиков из-за войны в Иране. Она упала с 55% в конце 2024 года до 48% в марте 2026 года.

При этом ядро MAGA, вероятно, не отвернется от Трампа полностью. Его сторонники привыкли воспринимать конфликты с элитами как доказательство его «антисистемности», и в этом смысле спор с папой может даже мобилизовать самую лояльную часть базы.

Но именно здесь и кроется ограничение: выигрыш среди самых преданных сторонников никак не компенсирует возможные потери среди умеренных республиканцев, независимых избирателей и верующих католиков.

The New York Times отмечает, что некоторые кандидаты от Республиканской партии уже дистанцируются от резких заявлений президента, опасаясь за собственные кампании. Член Палаты представителей Дэвид Швейкерт — республиканец от штата Аризона, баллотирующийся на пост губернатора, заявил, что он «разочарован высказываниями президента». Сенатор Сьюзанн Коллинз от штата Мэн — позиции которой на предстоящих выборах рассматриваются как весьма шаткие — отметила в своем заявлении, что комментарии президента «оскорбительны для миллионов католиков».

Даже лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тюн, вся деятельность которого сейчас направлена на сохранение республиканцами контроля над верхней палатой по итогам промежуточных выборов и старающийся держаться подальше от любых конфликтов, и то на этот раз не мог остаться в стороне от скандала. Он раскритиковал призывы Вэнса к папе, предложив сосредоточиться на «экономических вопросах, волнующих большинство американцев, и позволить церкви оставаться церковью».