«ВПК-ойл» обещана помощь издалека

Намерение «Старснефтетранса» погасить налоговую задолженность «ВПК-ойл» в размере 608,3 млн руб. не гарантирует перехода завода под контроль грозненской компании. По словам старшего юриста «Рустам Курмаев и партнеры» Владислава Гейтса, это лишь типичный первый шаг для инвестора, позволяющий занять место ФНС в реестре кредиторов и получить голос на их собраниях. Однако на фоне требований МКБ этой суммы недостаточно для контроля над процедурой. «На торгах статус кредитора никаких преимуществ не дает, и покупать завод придется на общих основаниях»,— резюмирует эксперт.