«ВПК-ойл» обещана помощь издалека
Грозненская компания готова погасить долги новосибирского НПЗ по налогам
Арбитражный суд Новосибирской области разрешил грозненскому ООО «Старснефтетранс» погасить налоговые долги банкротящегося завода «ВПК-ойл» в размере 608,3 млн руб. Юристы полагают, что этот шаг может быть частью стратегии по получению контроля над единственным нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) Новосибирской области. При этом «Старснефтетранс» не объявляет о своих планах, а и. о. конкурсного управляющего «ВПК-ойл» Владимир Тригубов призывает воздержаться от преждевременных выводов.
Арбитражный суд Новосибирской области 22 октября 2026 года удовлетворил заявление ООО «Старснефтетранс» о намерении погасить долги «ВПК-ойл» перед налоговой службой. Компания выплатит 608,3 млн руб. межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №4, чьи требования месяцем ранее были включены в реестр кредиторов должника.
ООО «ВПК-ойл» владеет единственным в Новосибирской области Коченевским НПЗ мощностью 1 млн тонн нефти в год. Предприятие работает с 2007 года. Продукция — дизельное топливо, битум и мазут — поставляется в пять сибирских регионов. Процедура наблюдения в отношении компании была введена в апреле 2026 года по заявлению МКБ. 29 октября суд признал предприятие банкротом и ввел процедуру конкурсного производства до 29 апреля 2027 года.
И. о. конкурсного управляющего «ВПК-ойл» Владимир Тригубов подтвердил «Ъ-Сибирь», что завод продолжает работу и ведет переговоры с кредиторами. При этом он отказался раскрывать предмет сделок, сославшись на коммерческую тайну, и призвал воздержаться от преждевременных выводов, касающихся судьбы предприятия.
Между тем общий объем обязательств предприятия продолжает расти. В июне суд удовлетворил заявление ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ), увеличив его требования до 11,06 млрд руб. (изначально заявлялось 3,4 млрд руб.). Из этой суммы 5,83 млрд руб. обеспечены залогом имущества должника. Также в реестр включены крупные долги перед ООО «Алгоритм топливный интегратор» (3,85 млрд руб.), ООО «Консонанс» (646,5 млн руб.), ООО «Урал логистика» (340,5 млн руб.) и др.
На этом фоне предприятие, которое министерство экономического развития Новосибирской области называет значимым для региона, фактически отказалось от развития. Ранее «ВПК-ойл» заявлял о реализации инвестпроекта по гидроочистке дизельного топлива стоимостью 10,1 млрд руб. и претендовал на меры поддержки, но в апреле 2026 года компания сама попросила расторгнуть договор. Проект при этом до сих пор числится в списке приоритетных.
Намерение «Старснефтетранса» погасить налоговую задолженность «ВПК-ойл» в размере 608,3 млн руб. не гарантирует перехода завода под контроль грозненской компании. По словам старшего юриста «Рустам Курмаев и партнеры» Владислава Гейтса, это лишь типичный первый шаг для инвестора, позволяющий занять место ФНС в реестре кредиторов и получить голос на их собраниях. Однако на фоне требований МКБ этой суммы недостаточно для контроля над процедурой. «На торгах статус кредитора никаких преимуществ не дает, и покупать завод придется на общих основаниях»,— резюмирует эксперт.
Учредитель «Юридического бюро №1» Юлия Комбарова не исключает, что действия компании могут быть предварительным этапом масштабной сделки по приобретению активов или попыткой изменить расстановку сил среди кредиторов. В то же время, если «Старснефтетранс» действительно погасит весь реестр, процедура банкротства будет прекращена, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева. Дальнейшие расчеты между должником и новым кредитором останутся за рамками судебного процесса.
Получить комментарий ООО «Старснефтетранс» «Ъ-Сибирь» не удалось: все указанные контакты компании оказались неработающими. По мнению опрошенных экспертов, это может свидетельствовать о нежелании раскрывать реальных будущих бенефициаров. Регистрация же компании в Грозном, по их оценке, указывает лишь на стремление получить налоговые преференции, доступные в Чеченской Республике.
На оплату налогового долга «ВПК-ойл» отведено 30 рабочих дней с момента изготовления определения суда. Итоги этой процедуры будут подведены 24 декабря.