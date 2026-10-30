УУНиТ и Сьерра-Леоне подписали соглашение о сотрудничестве
Уфимский университет науки и технологий и министерство технического и высшего образования Республики Сьерра-Леоне подписали соглашение о сотрудничестве на саммите «Россия — Африка», сообщает пресс-служба башкирского вуза.
Стороны планируют развивать партнерство в сфере высшего образования и научных исследований, а также готовить квалифицированные кадры для экономики африканской страны.
Соглашение развивает договоренности, достигнутые во время визита чрезвычайного и полномочного посла Сьерра-Леоне в России Мохамеда Йонгаво в Уфу в августе этого года.
В рамках подписанного соглашения планируется взаимодействие с Восточным техническим университетом, Университетом науки и технологий Кано, Университетом Нджала и Университетом Сьерра-Леоне. Они будут сотрудничать в области искусственного интеллекта и анализа данных, возобновляемой энергетики, горнодобывающей промышленности и управления природопользованием, агробиотехнологии, биомедицинских и геномных исследований, передовой инженерии и материаловедения. Соглашением предусмотрены совместные исследования, научное руководство аспирантами, обмен преподавателями, летние школы и совместные заявки на международное финансирование.
По словам ректора УУНиТ Вадима Захарова, сегодня в вузе обучается около 3 тыс. студентов из 60 стран, он входит в консорциум «Российско-Африканский сетевой университет».
В российских вузах уже учится почти 40 тыс. граждан африканских государств. На 2026–2027 учебный год стипендиальная квота выросла еще на 5,5 тыс. мест, отмечается в сообщении.