УУНиТ и Сьерра-Леоне подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках подписанного соглашения планируется взаимодействие с Восточным техническим университетом, Университетом науки и технологий Кано, Университетом Нджала и Университетом Сьерра-Леоне. Они будут сотрудничать в области искусственного интеллекта и анализа данных, возобновляемой энергетики, горнодобывающей промышленности и управления природопользованием, агробиотехнологии, биомедицинских и геномных исследований, передовой инженерии и материаловедения. Соглашением предусмотрены совместные исследования, научное руководство аспирантами, обмен преподавателями, летние школы и совместные заявки на международное финансирование.