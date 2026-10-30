На строительство центра фигурного катания в Казани выделят еще 348,2 млн рублей
Из бюджета Татарстана планируется направить еще 348,2 млн руб. на строительство Центра фигурного катания в Казани. Это следует из тендера, опубликованного на портале госзакупок.
На благоустройство территории предусмотрено 54,2 млн руб., инженерные сети — 22,6 млн руб., архитектурную подсветку здания — 15,8 млн руб. Еще 10,1 млн руб. заложено на пусконаладочные работы, 9,3 млн руб. — на посадку деревьев, 2,8 млн руб. — на наружное освещение. По статье «прочие расходы» предусмотрено 160 млн руб.
Работы планируется завершить до 17 января 2028 года.
Церемония открытия школы фигурного катания состоялась 30 августа, в День республики. В ней участвовала Алина Загитова. Комплекс площадью более 6 тыс. кв. м включает ледовую арену с трибунами на 252 места, тренировочные и хореографические залы. На его строительство потратили около 1,3 млрд руб.