Республиканская школа фигурного катания в Казани начнет полноценную работу к концу октября. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Сейчас мы до сих пор в стадии формирования самого объекта, потому что есть технические моменты по передаче всего инвентаря, оборудования. К концу октября, наверное, уже полноценно выйдем на работу и еще раз расскажем, как будем работать дальше, в каком формате»,— сказал господин Леонов.

Школа открылась 30 августа в новом Центре фигурного катания в Казани. Олимпийская чемпионка Алина Загитова участвовала в создании проекта и будет работать в школе, в том числе заниматься набором и утверждением тренерского состава. В школе будут тренироваться 192 спортсмена, тренерский штат составит 26 человек.

Анар Зейналов