Предпринимателя из Белорецка оштрафовали за нарушение природоохранного закона
Владелец предприятия по распиловке древесины в Белорецке оштрафован на 30 тыс. руб. за нарушения природоохранного и противопожарного законодательства.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, в ходе проверки местная межрайонная прокуратура установила, что сотрудники цеха складировали отходы производства на земле, а контейнер для их сбора не соответствовал нормативным требованиям.
Кроме того, отметили в ведомстве, на предприятии не было системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также источников противопожарного водоснабжения.