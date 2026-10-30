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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Башкортостан

Предпринимателя из Белорецка оштрафовали за нарушение природоохранного закона

Владелец предприятия по распиловке древесины в Белорецке оштрафован на 30 тыс. руб. за нарушения природоохранного и противопожарного законодательства.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, в ходе проверки местная межрайонная прокуратура установила, что сотрудники цеха складировали отходы производства на земле, а контейнер для их сбора не соответствовал нормативным требованиям.
Кроме того, отметили в ведомстве, на предприятии не было системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также источников противопожарного водоснабжения.
Олег Вахитов