В Лазаревском районе Сочи благоустраивают сквер по проекту инициативного бюджетирования

Глава Сочи Андрей Прошунин отметил, что в октябре в Лазаревском районе уже появились два обновленных общественных пространства — скверы на улицах Глинки и Победы. По его словам, важную роль в реализации таких проектов сыграло взаимодействие с жителями и представителями ТОС: благодаря совместному обсуждению учитываются реальные потребности людей. Мэр уверен, что комфортная городская среда формируется из подобных инициатив.