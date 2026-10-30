В Лазаревском районе Сочи благоустраивают сквер по проекту инициативного бюджетирования
В Лазаревском районе Сочи продолжают благоустройство по проектам инициативного бюджетирования. Сейчас работы идут на территории площадью 1,4 тыс. кв. м в переулке Павлова. До конца года там должен появиться новый сквер. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Проект благоустройства выдвинули жители микрорайона Лазаревский. Он стал победителем краевого конкурса «Инициативное бюджетирование Кубани».
Глава Сочи Андрей Прошунин отметил, что в октябре в Лазаревском районе уже появились два обновленных общественных пространства — скверы на улицах Глинки и Победы. По его словам, важную роль в реализации таких проектов сыграло взаимодействие с жителями и представителями ТОС: благодаря совместному обсуждению учитываются реальные потребности людей. Мэр уверен, что комфортная городская среда формируется из подобных инициатив.