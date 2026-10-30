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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Татарстане доход бюджета от платных услуг составил 20,71 млрд рублей

За девять месяцев поступления выросли на 2,45 млрд рублей
Государственные и муниципальные учреждения Татарстана за январь—сентябрь 2026 года получили от платных услуг 20,71 млрд руб. Это на 2,45 млрд руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.
На государственные учреждения пришлось 15,61 млрд руб. поступлений, на муниципальные — 5,1 млрд руб. Отмечается, что в общую сумму включены доходы, подлежащие целевому расходованию.
Ранее сообщалось, что за полгода доходы от платных услуг госучреждений Татарстана составили 13,8 млрд рублей.
Анар Зейналов