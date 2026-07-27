Консолидированные поступления от платных услуг, оказанных государственными и муниципальными учреждениями Татарстана, по итогам первого полугодия составили 13,8 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доходы от платных услуг госучреждений Татарстана составили 13,8 млрд рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Доходы от платных услуг госучреждений Татарстана составили 13,8 млрд рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Это на 1,7 млрд руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Поступления государственных учреждений достигли 9,8 млрд руб., муниципальных — 4 млрд руб.

Анна Кайдалова