На Ставрополье сортируют почти 97% твердых коммунальных отходов
В Ставропольском крае сортировке подвергается почти 97% образующихся отходов. К 2030 году регион планирует сортировать все отходы, а долю захоронения сократить до 50%. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.
По данным властей, для развития переработки в крае строят новые объекты и внедряют технологии повторного использования сырья. В частности, в Невинномысске завершается строительство экопромышленного парка, где будут сортировать отходы и перерабатывать их во вторичные материалы.
Одним из действующих проектов в этой сфере стало производство топливных гранул из древесных отходов в Ессентуках. Сырьем служат ветки после санитарной обрезки деревьев, сухостой и выброшенные после новогодних праздников ели. Древесину измельчают, сушат и прессуют в пеллеты, которые используют для отопления производственных помещений, складов и теплиц.