На Ставрополье сортируют почти 97% твердых коммунальных отходов

Одним из действующих проектов в этой сфере стало производство топливных гранул из древесных отходов в Ессентуках. Сырьем служат ветки после санитарной обрезки деревьев, сухостой и выброшенные после новогодних праздников ели. Древесину измельчают, сушат и прессуют в пеллеты, которые используют для отопления производственных помещений, складов и теплиц.