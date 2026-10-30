Освещение Волжского моста в Рыбинске получило премию «Золотой Фотон»

Премия «Золотой Фотон» учреждена в 2017 году компанией «Лайтинг Бизнес Консалтинг». Она отмечает достижения в сфере светотехники, электротехники, автоматизации, систем безопасности и решений для умной городской среды. Победителей выбирает профессиональное жюри. В 2026 году проводится девятый сезон конкурса.