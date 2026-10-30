Освещение Волжского моста в Рыбинске получило премию «Золотой Фотон»
Проект архитектурно-художественной подсветки Волжского моста в Рыбинске стал победителем Евразийской премии «Золотой Фотон. Выбор умного города». Он занял первое место в номинации «Освещение фасадов зданий и сооружений» в категории «Проект года». Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Для подсветки моста установили 1,7 тыс. светильников и проложили 15 км кабеля. С помощью специального программного обеспечения можно менять цветовые сценарии и подстраивать освещение под праздники и городские события.
Светомузыкальное шоу на мосту начинается ежедневно в 18:30. С понедельника по четверг оно длится 20 минут, с пятницы по воскресенье — 40 минут.
Премия «Золотой Фотон» учреждена в 2017 году компанией «Лайтинг Бизнес Консалтинг». Она отмечает достижения в сфере светотехники, электротехники, автоматизации, систем безопасности и решений для умной городской среды. Победителей выбирает профессиональное жюри. В 2026 году проводится девятый сезон конкурса.
Церемония награждения победителей сезона состоялась 28 октября. Стратегическим партнером премии выступает международная выставка Interlight | Smart City & Home.