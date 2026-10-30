Президент РФ присвоил завкафедрой ПНИПУ звание заслуженного деятеля науки
Заведующему кафедрой «Экспериментальная механика и конструкционное материаловедение», директору Центра экспериментальной механики Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Валерию Вильдеману присвоено звание заслуженного деятеля науки РФ. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин 30 октября 2026 года. В документе указано, что господин Вильдеман удостоен почетного звания за большой вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную деятельность.
Валерий Вильдеман — доктор физико-математических наук, профессор, почетный работник образования РФ. В ПНИПУ работает более 36 лет. Входит в число ведущих российских ученых в области экспериментальной механики материалов, является экспертом Российской академии наук и Российского научного фонда. Является автором более 450 научных и учебно-методических публикаций.