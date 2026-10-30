В Петербурге двум участникам экстремистского сообщества предъявили обвинение в нападениях на прохожих
В Санкт-Петербурге предъявили обвинение еще двум предполагаемым участникам экстремистского сообщества, фигуранты которого нападали на прохожих и избивали их. Один из новых обвиняемых — несовершеннолетний. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК России по Петербургу.
По версии следствия, сообщество действовало на территории города, а его участники совершали нападения на граждан на улицах. Уголовное дело расследуется по статьям об организации экстремистского сообщества и участии в нем, а также о хулиганстве. Последняя статья касается пяти эпизодов нападений.
Ранее обвинения по этому делу предъявили шести фигурантам, которых суд отправил под стражу. Теперь следствие установило причастность еще двух местных жителей. Вопрос об избрании им меры пресечения пока решается.
Следователи продолжают устанавливать обстоятельства преступлений и собирать доказательства.