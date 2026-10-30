В Петербурге двум участникам экстремистского сообщества предъявили обвинение в нападениях на прохожих

По версии следствия, сообщество действовало на территории города, а его участники совершали нападения на граждан на улицах. Уголовное дело расследуется по статьям об организации экстремистского сообщества и участии в нем, а также о хулиганстве. Последняя статья касается пяти эпизодов нападений.