Шуваев сообщил об установлении даты памяти погибших при атаках ВСУ в Белгородской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в регионе будет установлена единая дата, чтобы почтить память всех погибших при атаках ВСУ. Пройдут заседания облдумы и Общественной палаты, решение будет принято во взаимодействии с жителями региона, «чтобы помнили всех». Об этом господин Шуваев рассказал в интервью «Миру Белогорья».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Шуваева Фото: Telegram-канал Александра Шуваева

Врио главы региона также коснулся ряда других значимых вопросов социального направления. В частности, по его словам, после возобновления компенсаций за поврежденные автомобили уже выплачено более 50 млн руб. Эти средства поступают из нового фонда, созданного по поручению врио губернатора. Источником финансирования служат добровольные взносы крупного социально ответственного бизнеса. Работа по актуализации списков граждан, ожидающих положенные выплаты, организована во всех муниципалитетах. Для контроля за предоставлением и целевым расходованием средств создана специальная рабочая группа.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в регионе также продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры мобильной связи. Процесс координирует Минцифры, а Минобороны РФ создает необходимые условия безопасности для монтажников. За прошлую неделю в приграничных районах вышли из строя десять базовых станций, однако за то же время удалось восстановить 15 объектов. Помимо этого, ведется разработка специального приложения для оповещения — оно сейчас находится на стадии тестирования.

Учебный год в Белгородской области, по словам господина Шуваева, начнется как в очном, так и в дистанционном формате. Решение по каждой отдельной территории будет приниматься оперштабом накануне 1 сентября с учетом оперативной обстановки.

«В дальнейшем будем постоянно следить за обстановкой и оперативно реагировать»,— отметил врио главы региона.

Также ведется работа по подготовке региона к зиме и обеспечению безопасности объектов ЖКХ. При систематической поддержке федерального центра в 2025 году были закуплены 69 блочно-модульных котельных. На подготовку к нынешнему сезону с федерального уровня было выделено около 5,5 млрд руб. на приобретение еще 70 единиц.

«Они будут включены в децентрализованную систему, чтобы при отключении или выводе из строя объекта топливно-энергетического комплекса можно было оперативно подключать отдельные объекты»,— пояснил врио губернатора Белгородской области.

«Ъ-Черноземье» сегодня сообщал, что в интервью господин Шуваев также рассказал о поддержке президентом Владимиром Путиным ключевых инициатив региона в сферах безопасности. В частности, в каждом приграничном муниципальном округе планируется сформировать подразделение «БАРС-Белгород», и основной упор будет сделан на развитие FPV-перехватчиков.

Денис Данилов