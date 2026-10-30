На Юге России разработали 50 ИИ-агентов для решения бизнес-задач

Второй проект представила команда из сферы жилищного строительства. В компании тестируют несколько сценариев применения ИИ-агентов в юридической службе, управлении персоналом и работе с клиентами. В частности, один из инструментов предназначен для проверки договоров, выявления рисков и сравнения редакций документов. Другие сценарии связаны с подбором, аттестацией и адаптацией сотрудников, а также с подбором объектов недвижимости и подготовкой предложений для клиентов.