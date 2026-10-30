На Юге России разработали 50 ИИ-агентов для решения бизнес-задач
Более 250 руководителей из 150 компаний крупного и среднего бизнеса Юга России и Северного Кавказа за шесть месяцев программы акселерации цифровой трансформации разработали 50 ИИ-агентов для решения производственных и управленческих задач. Программу провел Сбер.
«Мы ставили перед собой задачу дать бизнесу реальный инструмент, сделать генеративный ИИ понятным»,— сообщил заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Никита Якубович.
В финал акселератора вышли 40 участников, двое представили свои проекты. Один из них — система для садоводческого хозяйства, позволяющая отслеживать движение продукции на всех этапах производственного цикла: от сбора урожая до поставки в торговые сети и магазины. В системе учитываются транспортировка в оптово-распределительный центр, хранение, сортировка, упаковка и отгрузка. Она также объединяет данные, необходимые агрономам, инженерам, технологам, экономистам и руководителям хозяйства.
Для анализа используются спутниковые снимки, метеоданные, история агроопераций, информация о состоянии полей и телеметрия сельскохозяйственной техники. Разработчики пояснили, что ИИ-агент обрабатывает эти сведения, выявляет закономерности и представляет результаты анализа в понятной для специалистов форме.
Второй проект представила команда из сферы жилищного строительства. В компании тестируют несколько сценариев применения ИИ-агентов в юридической службе, управлении персоналом и работе с клиентами. В частности, один из инструментов предназначен для проверки договоров, выявления рисков и сравнения редакций документов. Другие сценарии связаны с подбором, аттестацией и адаптацией сотрудников, а также с подбором объектов недвижимости и подготовкой предложений для клиентов.