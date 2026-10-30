«С Ленобластью нас уже больше полувека связывают общие цели и общий курс»

— Нехватка, безусловно, есть, особенно по рабочим и инженерным специальностям. С последними особенно сложно, поскольку высшие учебные заведения у нас сосредоточены в Петербурге, так что приходится вести большую работу с выпускниками, агитировать их, «переманивать» и так далее. Но при этом и позитивная динамика, безусловно, присутствует. Самое главное — у молодежи изменилось восприятие рабочих профессий. Сейчас обладать ими не просто «не зазорно», как было еще несколько лет назад, а очень даже престижно. Большую роль в этом, конечно, сыграло переоснащение предприятий: сейчас мы работаем на современных высокотехнологичных станках, активно используем роботизированные комплексы, искусственный интеллект. У нас, например, на производстве есть сварочные роботизированные комплексы. Молодежи интересно это все осваивать, интересны навыки и компетенции, которые для этого необходимы. Так что в этом плане у нас с молодым поколением, к счастью, имеется синергия во взглядах и мнениях.