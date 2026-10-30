«С Ленобластью нас уже больше полувека связывают общие цели и общий курс»
Заместитель директора ПАО «Завод "Ладога"» Алексей Ященко — о производственном потенциале региона и проекте «Искусство в промышленных масштабах»
В Ленинградской области полным ходом идет воплощение проекта «Искусство в промышленных масштабах» — сплава монументального искусства и производственных мотивов. Реализуется он при поддержке гранта губернатора Ленинградской области. Первый из пяти муралов уже украсил территорию ПАО «Завод "Ладога"», одного из старейших предприятий региона. О том, что значит этот проект в контексте приближающегося столетия Ленобласти, как изменилось отношение молодежи к рабочим специальностям и почему современные заводы — это полноценные точки роста для целых районов, «Коммерсантъ-Северо-Запад» поговорил с заместителем генерального директора — директором по развитию «Ладоги» Алексеем Ященко.
— Алексей Михайлович, почему вы решили присоединиться к проекту и какие посылы и смыслы видите в изготовленном мурале?
— Если честно, изначально цели у нас были утилитарные. Дело в том, что ту стену, на которой сегодня размещается мурал, давно облюбовали граффитисты. И мы подумали: зачем нам там какие-то непонятные граффити, которые постоянно приходится закрашивать, если можно занять ее чем-то масштабным и красивым? Как говорится, клин клином вышибают. Но впоследствии подход кардинально изменился. Сегодня мы, как руководство завода, и в проекте в целом, и в получившейся картине видим сразу несколько смыслов. Прежде всего, это социальная составляющая, знак уважения нашему трудовому коллективу, свидетельство того, что мы гордимся его успехами и готовы о нем заботиться и сегодня, и впредь. Ну и, кроме того, получился очень мощный патриотический посыл — и сюжетно, и композиционно, и стилистически, поскольку рисунок оформлен в цветах российского триколора.
— Как вы думаете, такие проекты могут влиять на рост ценности труда у ленинградцев?
— По моему мнению, монументальное искусство обычно служит для выражения таких же монументальных идей или отображения особо важных ценностей — важных для всего общества, для всей страны. И поэтому реализация подобных проектов — это прежде всего наглядный показатель того, что труд и рабочие специальности у нас находятся в приоритете на уровне руководства региона.
— Каким вы сегодня видите промышленный потенциал Ленобласти через призму вашего предприятия?
— То, как сегодня развивается Ленинградская область, можно увидеть на примере нашего Кировского района. Сейчас там развернулось большое строительство новых производств, как малых, так и крупных, а уже существующие заводы постоянно модернизируются, наращиваются их мощности.
Ну и еще один важный момент: на мой взгляд, в Ленобласти на уровне руководства, включая губернатора Александра Дрозденко, есть очень грамотное понимание того, что такое промышленный потенциал и как его правильно реализовывать. Заводы здесь — это не просто производства «в вакууме», а зачастую полноценные точки роста, к которым подтягивается социальная инфраструктура, формируются новые жилые районы, обеспечивается транспортная доступность и так далее. То есть не только заводы работают на область, но и область — на заводы и людей, которые на них трудятся. Я думаю, при сохранении этого понимания у Ленобласти есть все шансы занять одно из лидирующих мест в России по уровню промышленного развития и производительности труда.
— Насколько остро сегодня стоит проблема нехватки кадров и как изменилось отношение молодежи к рабочим профессиям?
— Нехватка, безусловно, есть, особенно по рабочим и инженерным специальностям. С последними особенно сложно, поскольку высшие учебные заведения у нас сосредоточены в Петербурге, так что приходится вести большую работу с выпускниками, агитировать их, «переманивать» и так далее. Но при этом и позитивная динамика, безусловно, присутствует. Самое главное — у молодежи изменилось восприятие рабочих профессий. Сейчас обладать ими не просто «не зазорно», как было еще несколько лет назад, а очень даже престижно. Большую роль в этом, конечно, сыграло переоснащение предприятий: сейчас мы работаем на современных высокотехнологичных станках, активно используем роботизированные комплексы, искусственный интеллект. У нас, например, на производстве есть сварочные роботизированные комплексы. Молодежи интересно это все осваивать, интересны навыки и компетенции, которые для этого необходимы. Так что в этом плане у нас с молодым поколением, к счастью, имеется синергия во взглядах и мнениях.
— Ранее представители предприятия отмечали, что «Ладога» и Ленобласть связаны навек — и эта связь не ограничивается лишь территорией размещения производств. В чем еще она выражается?
— Знаете, мы являемся одним из старейших предприятий региона — в год столетия Ленобласти «Ладоге» исполнится 60 лет. И я бы сказал, что самая наша прочная связь с регионом — это общие цели и общий курс на развитие. Всестороннее — и промышленное, и социальное, и техническое, и научное. Будет хорошо Ленобласти — будет хорошо и заводу, и всей нашей стране.