В Новосибирске горит склад на площади 400 кв. метров
Склад загорелся в Октябрьском районе Новосибирска. Предварительно, площадь пожара составила 400 кв. м, сообщило главное управление МЧС по региону.
По данным ведомства, на месте работают 65 человек и 20 единиц техники. Тушение осложняется высокой температурой, сложными конструктивными элементами складского здания высотой от 4 до 6 м.
По данным источников «Ъ-Сибирь», возгорание произошло на ул. Панфиловцев, 73а. По данным сервиса 2ГИС, в этом здании располагаются склады компаний «Современные решения и технологии» и «Мик-изол».