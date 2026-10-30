В Курской области ищут способ компенсировать уничтоженное с начала СВО жилье
Часть жителей Курской области, чьи дома и квартиры были разрушены в ходе боевых действий, выяснил “Ъ”, до сих пор не могут получить жилищные сертификаты. Речь идет о людях, проживавших в помещениях по договору социального найма. Первоначально у них были те же права на компенсацию утраченного жилья, что и у собственников, но Минстрой посчитал это незаконным. Региональные власти «прорабатывают механизм» обеспечения таких граждан жильем по договорам спецнайма — по аналогии с временными «служебными» квартирами. Эксперт предлагает запросить федеральные средства и использовать их «по модели расселения аварийного фонда».
Система жилищных сертификатов была введена в Курской области после вторжения ВСУ в августе 2024 года. Она регулируется на федеральном уровне специальным правительственным постановлением. Право на сертификат имеют куряне, чьи квартиры или дома были разрушены в ходе боевых действий. Его можно использовать для покупки квартиры или дома, для строительства дома по договору подряда или погашения ипотеки, оформленной на утраченное жилье. В первой версии постановления выплаты полагались не только собственникам, но и гражданам, получившим жилье по схеме социального найма.