В Курской области ищут способ компенсировать уничтоженное с начала СВО жилье

Часть жителей Курской области, чьи дома и квартиры были разрушены в ходе боевых действий, выяснил “Ъ”, до сих пор не могут получить жилищные сертификаты. Речь идет о людях, проживавших в помещениях по договору социального найма. Первоначально у них были те же права на компенсацию утраченного жилья, что и у собственников, но Минстрой посчитал это незаконным. Региональные власти «прорабатывают механизм» обеспечения таких граждан жильем по договорам спецнайма — по аналогии с временными «служебными» квартирами. Эксперт предлагает запросить федеральные средства и использовать их «по модели расселения аварийного фонда».