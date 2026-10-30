70% сотрудников компаний, использующих ИИ, за год стали больше доверять технологии

«Исследование показало неплохую степень ИИ-зрелости российского бизнеса. Мы увидели, что доверие к искусственному интеллекту быстро растёт, переход от точечного использования к системному происходит всё чаще. Однако сдвиг неравномерен. Изменения за прошедший год заметили не все, ИИ по-прежнему используется скорее, как надстройка, чем операционная система организации. Логично, что между доверием к ИИ, навыками использования и его интеграцией в ключевые процессы есть прямая связь. Просто на это требуется время. Вектор очевиден, а скорость движения по нему придёт».