70% сотрудников компаний, использующих ИИ, за год стали больше доверять технологии
Но глубина внедрения остаётся невысокой: только 13% опрошенных отметили, что в их компании искусственный интеллект встроен в ключевые бизнес-процессы
Доверие к ИИ в бизнесе сильно выросло за прошедший год. Предприниматели привыкли решать с помощью этой технологии рутинные задачи, однако ключевые процессы пока остаются прерогативой человека. Таковы выводы исследования консалтинговой компании Strategy Partners, которое представили на конференции SberPro Tech. Эксперты изучили, как в динамике меняются доверие к ИИ и его интеграция в бизнес, как организовано обучение и как компании планируют использовать искусственный интеллект в будущем.
Дмитрий Трофимов, управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка:
«Исследование показало неплохую степень ИИ-зрелости российского бизнеса. Мы увидели, что доверие к искусственному интеллекту быстро растёт, переход от точечного использования к системному происходит всё чаще. Однако сдвиг неравномерен. Изменения за прошедший год заметили не все, ИИ по-прежнему используется скорее, как надстройка, чем операционная система организации. Логично, что между доверием к ИИ, навыками использования и его интеграцией в ключевые процессы есть прямая связь. Просто на это требуется время. Вектор очевиден, а скорость движения по нему придёт».
70% участников опроса отметили, что стали доверять ИИ больше, чем год назад. Остальные либо не почувствовали изменений, либо стали доверять меньше, либо не доверяли изначально. Свыше половины опрошенных используют ИИ ежедневно, ещё около 20% — несколько раз в неделю.
Большинство респондентов указали, что за прошедший год в их компании обучение ИИ появилось либо стало регулярным. Некоторые отметили разработанные за год регламенты и правила использования технологии. В компаниях четверти участников опроса ничего не изменилось.
Самым заметным изменением в бизнесе за год стал старт внедрения ИИ в рутинные процессы: об этом сообщил примерно каждый второй участник опроса. Реже компании внедряют обучение сотрудников работе с ИИ, а также вводят регламенты и правила использования технологии.
Виктория Гаркина, советник Председателя, директор управления по ИИ-трансформации и техническому развитию клиентов Юго-Западного банка Сбербанка:
«Если говорить о решениях на основе генеративного ИИ на Юге России и Северном Кавказе то активно внедряют в бизнес-процессы застройщики и крупные агрохолдинги — прежде всего в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. В строительстве ИИ-агенты проверяют документы и контролируют работу подрядчиков: сверяют объёмы, чтобы компания не переплачивала по завышенным сметам. Кроме того, во всех отраслях стабильно востребованы ИИ-агенты для юридических и финансовых подразделений».
Среди клиентов Strategy Partners ИИ чаще всего применяют для подготовки текстов и документов, обработки данных и аналитики. Заметно реже технологию используют при работе с внутренними регламентами и базой знаний.
Хотя глубина внедрения по-прежнему невысока. Большинство компаний задействуют ИИ в отдельных задачах (56%) или на уровне отдельных сотрудников (12%). Только у 13% ИИ встроен в ключевые процессы, у 19% технология используется в нескольких подразделениях.
Главными барьерами респонденты назвали неготовность инфраструктуры и нехватку навыков у сотрудников. Следом идут сложность проверки качества результатов и нехватка бюджета. Сопротивление изменениям внутри команды оказалось наименее значимым барьером.
Большинство компаний планируют и дальше внедрять ИИ. У одних уже есть конкретные планы, у других — без детализации. При этом отказов от расширения использования ИИ не последовало.