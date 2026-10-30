ПСБ и сообщество «Ставка на дело» организовали в Ярославле встречу с экспертами франчайзинга
ПСБ и предпринимательское сообщество «Ставка на дело» организовали в Ярославле деловую встречу в формате бизнес-вечера, посвященную актуальным вопросам франчайзинга и масштабирования бизнеса через готовые модели. Мероприятие собрало более 100 представителей бизнес-сообщества региона и экспертов отрасли.
«Объединив на одной площадке предпринимателей, потенциальных франчайзи и профильных экспертов, мы даем участникам встречи не только теоретические знания, но и практические инструменты. Сегодня эксперты провели разбор ключевых этапов упаковки бизнеса во франшизу, помогли участникам разобраться, как оценить экономику франшизы, подготовить бизнес-план, выбрать подходящий формат финансирования и избежать типичных ошибок на старте. Поддерживая предпринимателей, ПСБ выступает не только финансовым партнером, но и сопровождает на всех этапах принятия решений, рассказывая о различных мерах поддержки со стороны государства, предоставляя льготные программы кредитования, экспертные заключения, необходимые для уверенного начала бизнеса. Для ПСБ организация подобных бизнес-мероприятий—это логичное продолжение нашей стратегии поддержки предпринимательства и развития локальной
экономики»,—отметила Анна Можейко, заместитель управляющего Ярославским филиалом ПСБ по развитию малого и среднего предпринимательства и модератор бизнес-вечера.
экономики»,—отметила Анна Можейко, заместитель управляющего Ярославским филиалом ПСБ по развитию малого и среднего предпринимательства и модератор бизнес-вечера.
Открывая встречу, Анна Можейко подчеркнула, что франчайзинг сегодня является одним из наиболее востребованных форматов как для запуска нового дела, так и для развития действующего бизнеса и поделилась с участниками банковскими инструментами финансирования франчайзи.
Собравшиеся обсудили важные аспекты работы по франшизе. Так, например, Юрий Машенцев—крупнейший партнер сетей «Дринкит» и «Додо Пицца», в своем выступлении остановился на практическом опыте создания франшизы и масштабирования своего дела через партнерства, представив ключевые этапы упаковки бизнеса и выстраивания прозрачной системы поддержки франчайзи.
Василь Газизулин—основатель и управляющий партнер компаний TopFranchise.ru и TopFranchise.com, международный эксперт в области франчайзинга, раскрыл тему стратегии развития франшиз: он подробно разобрал проблему выбора между открытием нового бизнеса по франшизе и усилением собственной компании, а также представил тренды, определяющие развитие рынка и наиболее перспективные сейчас направления.
Важной частью программы стала «спикерская гостиная»—формат неформального общения, который дал участникам возможность лично задать вопросы экспертам, разобрать собственные бизнес-кейсы и получить индивидуальные рекомендации по повышению производительности и улучшению экономики своего дела. Мероприятие стало уникальной площадкой для обмена опытом, поиска новых профессиональных контактов и интересных идей.
«Ставка на дело»—сообщество для предпринимателей Ярославской области, созданное банком ПСБ. Проект нацелен на формирование практической рабочей среды для обучения, обмена опытом и развития бизнеса. Основные принципы: прикладной подход, при котором каждое мероприятие решает реальные бизнес-задачи, а также поддержка ответственного и системного роста региональной экосистемы малого и среднего бизнеса.