ПСБ и сообщество «Ставка на дело» организовали в Ярославле встречу с экспертами франчайзинга

«Объединив на одной площадке предпринимателей, потенциальных франчайзи и профильных экспертов, мы даем участникам встречи не только теоретические знания, но и практические инструменты. Сегодня эксперты провели разбор ключевых этапов упаковки бизнеса во франшизу, помогли участникам разобраться, как оценить экономику франшизы, подготовить бизнес-план, выбрать подходящий формат финансирования и избежать типичных ошибок на старте. Поддерживая предпринимателей, ПСБ выступает не только финансовым партнером, но и сопровождает на всех этапах принятия решений, рассказывая о различных мерах поддержки со стороны государства, предоставляя льготные программы кредитования, экспертные заключения, необходимые для уверенного начала бизнеса. Для ПСБ организация подобных бизнес-мероприятий—это логичное продолжение нашей стратегии поддержки предпринимательства и развития локальной

экономики»,—отметила Анна Можейко, заместитель управляющего Ярославским филиалом ПСБ по развитию малого и среднего предпринимательства и модератор бизнес-вечера.