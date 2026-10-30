Количество ликвидаций независимых АЗС достигло максимума с 2022 года

Количество ликвидаций компаний в топливной рознице за девять месяцев 2026 года увеличилось на 16,7% год к году, до 935, и достигло максимума с 2022 года. Причиной, считают аналитики, стали перебои с поставками топлива, скачки оптовых цен на бензин и дизтопливо, а также значительный рост издержек.