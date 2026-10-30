Количество ликвидаций независимых АЗС достигло максимума с 2022 года
Количество ликвидаций компаний в топливной рознице за девять месяцев 2026 года увеличилось на 16,7% год к году, до 935, и достигло максимума с 2022 года. Причиной, считают аналитики, стали перебои с поставками топлива, скачки оптовых цен на бензин и дизтопливо, а также значительный рост издержек.
Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин говорит, что по количеству заправок независимые АЗС занимают около 60% рынка, а по объемам реализации — 30–40%.
По данным «Контур.Фокус», на 1 октября в России действовало 10,72 тыс. компаний и предпринимателей, работающих в сегменте розничной торговли топливом. Год к году их количество снизилось на 2,9%. Это примерно соответствует уровню октября 2022 года, но меньше, чем в аналогичные месяцы 2023–2025 годов.