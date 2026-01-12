Новогодние площадки Екатеринбурга за праздники посетили почти миллион человек

Новогодние площадки Екатеринбурга за январские праздники посетили более 945 тыс. человек, сообщили в мэрии.

Среди наиболее посещаемых объектов — парк Маяковского, где побывали более 340 тыс. посетителей., ледовый городок в Историческом сквере — около 150 тыс. человек, и каток на площади 1905 года — 25 тыс. Особой популярностью пользовался фестиваль «Энергия РМК. Зима» в спортивном квартале «Архангел Михаил», который посетили почти 430 тыс. человек.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Екатеринбурге из-за морозов с 13 по 15 января будет закрыт каток на площади 1905 года. По этой же причине в эти дни приостановят работу катка «Энергия льда» и девятиэтажной горки «Энергия РМК». При этом в спортивном квартале «Архангел Михаил» продолжат работать Сказочный лес, ледяной «Городок приключений», зона «РМК Экстрим», фудтраки и теплые павильоны.

Полина Бабинцева