Первый снег в Петербурге ожидается на следующей неделе

Первые снежинки могут появиться в Санкт-Петербурге 4-5 ноября, а в Ленинградской области — уже 3 ноября. Пока осадки не приведут к образованию устойчивого снежного покрова, однако к концу следующей недели на дорогах может осложниться обстановка из-за похолодания. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.