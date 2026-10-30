Первый снег в Петербурге ожидается на следующей неделе
Первые снежинки могут появиться в Санкт-Петербурге 4-5 ноября, а в Ленинградской области — уже 3 ноября. Пока осадки не приведут к образованию устойчивого снежного покрова, однако к концу следующей недели на дорогах может осложниться обстановка из-за похолодания. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
По прогнозу синоптика, к концу следующей недели ночная температура будет опускаться немного ниже нуля, а днем составит от 0 до +5 градусов. Господин Колесов рекомендовал автомобилистам задуматься о смене летних шин на зимние в ближайшие выходные или в начале следующей недели.
В ближайшие дни в Петербурге сохранится относительно теплая погода. Сегодня и завтра воздух прогреется до +8…+9 градусов, что на несколько градусов выше климатической нормы. К понедельнику температура днем понизится до +5…+7 градусов.
Атмосферный фронт принес в город дождь минувшей ночью. Осадки продолжатся сегодня и в предстоящую ночь, но в первой половине завтрашнего дня должны прекратиться. С 1 ноября погоду в регионе вновь будет определять антициклон, поэтому существенных осадков не ожидается. Дожди могут вернуться вечером 2 ноября с очередным атмосферным фронтом.