«Сама идея понятна и в целом правильная. Сейчас закон позволяет изъять заброшенный участок через суд и продать его с торгов, но ипотека с него не снимается — залог следует за вещью. Соответственно, на поле с чужим обременением спрос не формируется. В итоге такие лоты никому не нужны, а земля зарастает. По оценке авторов законопроекта, в залоге находится примерно 20% неиспользуемых участков. Так что для оборота сельхозземель поправки будут полезны: заметный массив земли выйдет на торги уже чистым.