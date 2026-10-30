В Сальском районе суд взыскал неподтвержденный доход с главы сельского поселения

Однако, прокуратура обратилась в суд с исками об изменении основания и формулировки увольнения, а также о взыскании в доход государства денежных средств, законность происхождения которых не подтверждена. Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объёее: полномочия бывшей главы прекращены в связи с утратой доверия, а сумма неподтверждённого дохода взыскана.