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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

В Сальском районе суд взыскал неподтвержденный доход с главы сельского поселения

В Сальском районе Ростовской области суд подтвердил требования прокуратуры по делу о неподтвержденных доходах главы одного из сельских поселений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Установлено. что глава поселения не смогла подтвердить законность поступлений на свой банковский счёт. До завершения проверочных мероприятий чиновница уволилась по собственному желанию, рассчитывая, очевидно, выйти из-под административного удара.
Однако, прокуратура обратилась в суд с исками об изменении основания и формулировки увольнения, а также о взыскании в доход государства денежных средств, законность происхождения которых не подтверждена. Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объёее: полномочия бывшей главы прекращены в связи с утратой доверия, а сумма неподтверждённого дохода взыскана.
Мария Хоперская