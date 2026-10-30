Экс-зампреда Мурманской облдумы Геннадия Степахно обвинили в госизмене
В отношении бывшего заместителя председателя Мурманской областной думы Геннадия Степахно возбудили уголовное дело о государственной измене. По версии регионального управления ФСБ, он передавал украинской военной разведке документы о работе областного правительства и инженерных объектах региона.
Как сообщили в УФСБ, 76-летний Степахно использовал сведения, ставшие ему известными во время депутатской деятельности, и собирал материалы по заданию украинской стороны. В ведомстве считают, что эта информация могла быть использована против безопасности России.
Суд отправил бывшего депутата под стражу на два месяца. Дело расследуется по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы.
Геннадий Степахно — член КПРФ, кандидат географических наук. В разные годы он работал в комитетах Мурманской областной думы по бюджету и экономической политике, а также возглавлял комитет по природопользованию, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу. До работы в парламенте был генеральным директором Союза рыбопромышленников Севера.